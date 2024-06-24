Bild: правящей коалиции Германии грозит развал из-за разногласий по бюджету
Минимум 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии угрожают выйти из правящей коалиции из-за разногласий по бюджету на 2025 г. Это грозит ее развалом, сообщает газета Bild.
По данным издания, социал-демократы выступают против сокращений социальных выплат и за дополнительные вложения в строительство жилья. Либералы же против такого шага, они настаивают на необходимости придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает возможность финансировать государственные расходы через заимствования.
«Всем должно быть ясно: без бюджетного правила – без нас», – подчеркнул представитель молодежной группы партии в парламенте Йенс Тойтрине.
Отмечается, что, если 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии перестанут поддерживать коалицию, остальная часть фракции партии присоединится к ним. Восстание демократов может привести к концу коалиции.
23 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.
В январе правительство ФРГ сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Это решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.