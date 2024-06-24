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Bild: правящей коалиции Германии грозит развал из-за разногласий по бюджету

Ведомости

Минимум 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии угрожают выйти из правящей коалиции из-за разногласий по бюджету на 2025 г. Это грозит ее развалом, сообщает газета Bild.

По данным издания, социал-демократы выступают против сокращений социальных выплат и за дополнительные вложения в строительство жилья. Либералы же против такого шага, они настаивают на необходимости придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает возможность финансировать государственные расходы через заимствования.

«Всем должно быть ясно: без бюджетного правила – без нас», – подчеркнул представитель молодежной группы партии в парламенте Йенс Тойтрине.

Отмечается, что, если 30 депутатов от Свободной демократической партии Германии перестанут поддерживать коалицию, остальная часть фракции партии присоединится к ним. Восстание демократов может привести к концу коалиции.

23 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.

В январе правительство ФРГ сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Это решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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