В Германии спорят о темпах увеличения оборонного бюджета

В Германии спорят о темпах увеличения оборонного бюджетаВопрос может быть отложен до новых выборов осенью 2025 года
В министерстве обороны Германии обеспокоены продолжающимся спорами в коалиционном правительстве по поводу увеличения оборонного бюджета. Об этом со ссылкой на источник в минобороны ФРГ сообщили журналисты Reuters 11 июня.
Главным сторонником увеличения расходов является министр обороны Борис Писториус (член Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца). «Мы не должны забывать о собственной боевой и оперативной готовности <…> мы должны обеспечить сдерживание для предотвращения худшего сценария», – сказал Писториус в начале июня во время слушаний в бундестаге. Министр предлагает повысить ежегодные расходы на оборону на 6,7 млрд евро в 2025 г.
Стремление Писториуса увеличить военный бюджет связано с давлением на него со стороны оружейного лобби внутри Германии и с его внутрипартийными амбициями, объясняет эксперт ИМЭМО Александр Камкин. Эксперт полагает, что на фоне падения рейтингов Шольца Писториус рассчитывает занять лидерские позиции в партии в обозримой перспективе.
Противоположной точки зрения по поводу темпов наращивания расходов на оборону придерживается министр финансов Кристиан Линднер, член Свободной демократической партии Германии (СвДП). Один из его аргументов – низкие налоговые поступления в федеральной бюджет. «Бюджетная устойчивость является категорией политики безопасности», – заявил Линднер в середине мая.
Сторону министра финансов пока занимает и Шольц, который, по данным Reuters, не планирует одобрять увеличение военного бюджета до парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2025 г.
По мнению Камкина, позиция Линднера может стать более популярной внутри правительственной коалиции. Одна из причин – итоги выборов в Европарламент, на которых все партии, составляющие нынешнее немецкое правительство, показали плохие результаты. В Германии есть консенсус по поводу увеличения военных расходов, но препятствием остается углубление экономического кризиса, говорит эксперт.
Процесс повышения расходов на оборону ограничен также специальным бюджетным механизмом, так называемым «долговым тормозом», говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. Согласно правилам, заимствования государства не могут превышать 0,35% ВВП в год, за исключением кризисных и чрезвычайных ситуаций. Писториус предлагает освободить расходы на оборону от этих правил, но министр финансов Линдер не видит в этом решения проблемы, объяснила эксперт.
Правительство ФРГ надеется достичь отметки расходов на оборону в 2% ВВП (по соглашению, достигнутому министрами обороны стран – членов НАТО в 2006 г.). Не в последнюю очередь это связано с шансами бывшего президента США Дональда Трампа на переизбрание, а значит, и с возможным пересмотром масштабов и критериев оказания военной помощи Украине.
Военный бюджет ФРГ в 2024 г. составил 51,95 млрд евро. Также он может получать средства из фонда перевооружения бундесвера на 100 млрд евро, созданного в июне 2022 г. Предполагается, что средства из этого фонда помогут Германии достичь увеличения военных расходов до 2% ВВП в течении трех лет. Фонд рассчитан до 2027 г.
Вопросы перевооружения бундесвера и увеличения военного бюджета ФРГ могут быть решены с большей степенью вероятности уже после парламентских выборов 2025 г., резюмировал Камкин.