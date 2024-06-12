В Германии спорят о темпах увеличения оборонного бюджета

Процесс повышения расходов на оборону ограничен также специальным бюджетным механизмом, так называемым «долговым тормозом», говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. Согласно правилам, заимствования государства не могут превышать 0,35% ВВП в год, за исключением кризисных и чрезвычайных ситуаций. Писториус предлагает освободить расходы на оборону от этих правил, но министр финансов Линдер не видит в этом решения проблемы, объяснила эксперт.