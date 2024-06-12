Лягушачье болото Европы

Лягушачье болото ЕвропыВыборы, политические выступления и сумятица – вот чем запомнится июнь 2024 года в Евросоюзе
Выборы в Европейский парламент позади. Многие страны – члены ЕС кажутся как никогда разобщенными и потерянными. При том что центристским, либеральным и зеленым партиям удалось в итоге сохранить сложившийся баланс сил в 720-местном Европейском парламенте, результаты голосования нанесли ощутимый удар по позициям лидеров Франции и Германии, поставив вопрос о способности крупнейших держав ЕС и дальше определять политический курс союза.
В стремлении восстановить свой пошатнувшийся авторитет французский президент Эмманюэль Макрон пошел на рискованный шаг и объявил о проведении досрочных парламентских выборов, первый тур которых назначен на 30 июня. Таким образом, до масштабных выборов остается всего три недели, и этого времени явно не хватит ни для организации серьезных политических дебатов о программах партий и кандидатов, ни для восстановления спокойствия во Франции.