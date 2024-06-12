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Лягушачье болото Европы

Выборы, политические выступления и сумятица – вот чем запомнится июнь 2024 года в Евросоюзе
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Выборы в Европейский парламент позади. Многие страны – члены ЕС кажутся как никогда разобщенными и потерянными. При том что центристским, либеральным и зеленым партиям удалось в итоге сохранить сложившийся баланс сил в 720-местном Европейском парламенте, результаты голосования нанесли ощутимый удар по позициям лидеров Франции и Германии, поставив вопрос о способности крупнейших держав ЕС и дальше определять политический курс союза.

В стремлении восстановить свой пошатнувшийся авторитет французский президент Эмманюэль Макрон пошел на рискованный шаг и объявил о проведении досрочных парламентских выборов, первый тур которых назначен на 30 июня. Таким образом, до масштабных выборов остается всего три недели, и этого времени явно не хватит ни для организации серьезных политических дебатов о программах партий и кандидатов, ни для восстановления спокойствия во Франции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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