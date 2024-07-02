Во Франции со второго тура парламентских выборов снялись 190 кандидатов

1 июля стало известно, что со второго тура внеочередных парламентских выборов снялись около 100 кандидатов. Они сделали это для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура.