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Во Франции со второго тура парламентских выборов снялись 190 кандидатов

Ведомости

Со второго тура парламентских выборов во Франции снялись около 190 кандидатов, посчитала газета Le Monde.

«Во вторник в 9:00 (10:00 мск) мы зафиксировали отказ от участия 190 квалифицированных кандидатов во втором туре. Из них 120 представителей левого "Нового народного фронта", 64 – блока президента», – говорится в публикации издания.

1 июля стало известно, что со второго тура внеочередных парламентских выборов снялись около 100 кандидатов. Они сделали это для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура.

По результатам первого тура парламентских выборов победила партия Ле Пен «Национальное объединение», она собрала 33,15% голосов. На втором месте оказалась партия «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Третье место заняло объединение Макрона «Вместе за республику» с 20,76% голосов. Второй тур пройдет 7 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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