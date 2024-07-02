Во Франции со второго тура парламентских выборов снялись 190 кандидатов
Со второго тура парламентских выборов во Франции снялись около 190 кандидатов, посчитала газета Le Monde.
«Во вторник в 9:00 (10:00 мск) мы зафиксировали отказ от участия 190 квалифицированных кандидатов во втором туре. Из них 120 представителей левого "Нового народного фронта", 64 – блока президента», – говорится в публикации издания.
1 июля стало известно, что со второго тура внеочередных парламентских выборов снялись около 100 кандидатов. Они сделали это для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура.
По результатам первого тура парламентских выборов победила партия Ле Пен «Национальное объединение», она собрала 33,15% голосов. На втором месте оказалась партия «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Третье место заняло объединение Макрона «Вместе за республику» с 20,76% голосов. Второй тур пройдет 7 июля.