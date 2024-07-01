Во Франции со второго тура выборов в парламент снялись около 100 кандидатов
Перед вторым туром внеочередных парламентских выборов во Франции снялись около 100 кандидатов, сообщает издание Les Echos.
Кандидаты снялись с выборов для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Свои кандидатуры сняли представители левой партии «Новый народный фронт», а также некоторые из президентской коалиции «Вместе за республику». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура выборов.
О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов. Коалиция Макрона тогда набрала 14,6%.
В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,15% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Третье место заняло объединение Макрона «Вместе за республику», получив 20,76% голосов.