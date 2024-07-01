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Во Франции со второго тура выборов в парламент снялись около 100 кандидатов

Ведомости

Перед вторым туром внеочередных парламентских выборов во Франции снялись около 100 кандидатов, сообщает издание Les Echos.

Кандидаты снялись с выборов для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Свои кандидатуры сняли представители левой партии «Новый народный фронт», а также некоторые из президентской коалиции «Вместе за республику». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура выборов.

О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Макрон объявил о них после того, как партия Ле Пен обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов. Коалиция Макрона тогда набрала 14,6%.

В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен «Национальное объединение», собрав 33,15% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Третье место заняло объединение Макрона «Вместе за республику», получив 20,76% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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