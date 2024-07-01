Во Франции со второго тура выборов в парламент снялись около 100 кандидатов

Кандидаты снялись с выборов для того, чтобы не допустить победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Свои кандидатуры сняли представители левой партии «Новый народный фронт», а также некоторые из президентской коалиции «Вместе за республику». Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что «ни один голос» не должен отойти крайне правым во время второго тура выборов.