Кремль: результаты выборов во Франции подтверждают тенденции в ряде стран Европы
Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, результаты первого тура подтверждают тенденции, обозначенные в ряде стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции. Дождемся, наверное, второго тура, хотя так более или менее предпочтения французских избирателей нам понятны», – сказал он.
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов с 33,15% голосов. Второе место у «Нового народного фронта» с результатом 27,99% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» получило 20,76% голосов и оказалось на третьей строчке.
Макрон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране 9 июня. Решение было принято после того, как партия Марин ле Пен обогнала его коалицию на выборах в европейский парламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%.
Французский лидер призывал парламентские партии объединиться для того, чтобы заблокировать правых и не дать им возможность получить абсолютное большинство.