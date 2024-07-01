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Кремль: результаты выборов во Франции подтверждают тенденции в ряде стран Европы

Ведомости

Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, результаты первого тура подтверждают тенденции, обозначенные в ряде стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции. Дождемся, наверное, второго тура, хотя так более или менее предпочтения французских избирателей нам понятны», – сказал он.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов с 33,15% голосов. Второе место у «Нового народного фронта» с результатом 27,99% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» получило 20,76% голосов и оказалось на третьей строчке.

Макрон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране 9 июня. Решение было принято после того, как партия Марин ле Пен обогнала его коалицию на выборах в европейский парламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%.

Французский лидер призывал парламентские партии объединиться для того, чтобы заблокировать правых и не дать им возможность получить абсолютное большинство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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