Кремль: результаты выборов во Франции подтверждают тенденции в ряде стран Европы

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции. Дождемся, наверное, второго тура, хотя так более или менее предпочтения французских избирателей нам понятны», – сказал он.