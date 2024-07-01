Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов

В Париже по меньшей мере 8000 протестующих вышли на на площадь Республики. По данным «РИА Новости», первые несколько часов демонстрация проходила мирно, но позже к ней присоединились радикалы из движения black bloc. Они начали жечь файеры, запускать фейерверки, бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция ответила слезоточивым газом.