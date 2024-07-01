Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов
Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 33,15% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, представленные МВД Франции, передает Le Figaro.
Второе место у «Нового народного фронта» с результатом 27,99% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» получило 20,76% голосов и оказалось на третьей строчке.
На фоне лидирующих позиций правой партии в первом туре выборов во Франции начались демонстрации. На улицы вышли сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт».
В Париже по меньшей мере 8000 протестующих вышли на на площадь Республики. По данным «РИА Новости», первые несколько часов демонстрация проходила мирно, но позже к ней присоединились радикалы из движения black bloc. Они начали жечь файеры, запускать фейерверки, бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция ответила слезоточивым газом.
Также демонстрации прошли в Лионе и Нанте. Там полиция также разогнала протестующих при помощи слезоточивого газа.