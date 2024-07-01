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Партия Марин ле Пен победила в первом туре выборов во Франции с 33,15% голосов

Ведомости

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 33,15% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, представленные МВД Франции, передает Le Figaro.

Второе место у «Нового народного фронта» с результатом 27,99% голосов. Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» получило 20,76% голосов и оказалось на третьей строчке.

На фоне лидирующих позиций правой партии в первом туре выборов во Франции начались демонстрации. На улицы вышли сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт».

В Париже по меньшей мере 8000 протестующих вышли на на площадь Республики. По данным «РИА Новости», первые несколько часов демонстрация проходила мирно, но позже к ней присоединились радикалы из движения black bloc. Они начали жечь файеры, запускать фейерверки, бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция ответила слезоточивым газом.

Также демонстрации прошли в Лионе и Нанте. Там полиция также разогнала протестующих при помощи слезоточивого газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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