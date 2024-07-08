Почему ни у кого из соперников нет большинства на втором туре во Франции

Пока сложно сказать, чем грозят такие результаты для электората крайне правых: возможна как дальнейшая мобилизация, так и разочарование, рассуждает Дюбьен. В то же время, по мнению научного сотрудника ИМИ МГИМО Артема Соколова, для RN ситуация не так трагична, как казалось бы: по итогам досрочных выборов они укрепили как минимум свое значительное представительство. «Результат, который они получили, является успешным, хотя и невозможным для конвертации в реальную власть», – заключил Соколов.