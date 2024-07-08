Почему ни у кого из соперников нет большинства на втором туре во Франции

Почему ни у кого из соперников нет большинства на втором туре во ФранцииЛевые резко обошли победивших в первом туре крайне правых, макронисты – вторые
Коалиция левых сил Новый народный фронт (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам прошедшего 7 июля второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции. От нее в Национальное собрание (нижнюю палату) проходят 182 депутата (146 – Союз левых, два – у соцпартии, одно- у экологов, 12- у различного толка левых и т. д.). Это следует из опубликованных утром 8 июля окончательных данных МВД Франции.
Второй идет пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Эммануэля Макрона) – за ними 168 мест. У партии Макрона 148 мест, еще шесть мест у группы «Горизонты» и т. д.
Наконец, третье место заняла коалиция правых – 143 места. Ядро коалиции, крайне правое «Национальное объединение» (Ressemblement National, EN), лидировавшее на первом туре выборов неделей ранее 30 июня и чей формальный лидер Жордан Барделла публично претендовал на пост премьера, получило 88 мест в нижней палате.
При этом отданные голоса и их пропорции далеко не совпадают с местами, которые получили в итоге в нижней палате участвовавшие во втором туре коалиции и составляющие их основу партии. Так, ядро правого альянса, крайне правое RN получило большинство голосов – 32,05% по итогам двух туров. Левые – 25,68%, а макронисты – 23,15%. По данным МВД Франции, явка на избирательных участках страны 7 июля составила 59,71%.
По словам директора франко-русского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьена, такое расхождение голосов и прошедших депутатов стало результатом договоренностей после первого тура, когда лоялисты и их союзники сняли уже ко 2 июля более 200 своих кандидатов, уступив левым, чтобы не допустить крайне правых к победе.
«В итоге та конфигурация, которую имеем – отсутствие большинства не только у крайне правых, но и у кого бы то ни было – результат маневров президентской коалиции и левых. Но можно констатировать, что стратегия воспрепятствования правым через отказ лоялистских кандидатов бороться, блокирование с левыми все же в полной мере возымела действие», – говорит Дюбьен.
Таким образом, ни одна из участвовавших в досрочных выборах политических коалиций по итогам второго утра не может претендовать на большинство в нижней палате и, соответственно, самостоятельное формирование правительства. В первую очередь, это касается макронистов, которые в предыдущем созыве имели большинство в 244 места. Поэтому, после публикации опросов, поздно вечером 7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь, принадлежащий к пропрезидентской коалиции, анонсировал свою отставку. «Теперь в соответствии с республиканской традицией и моими убеждениями я подам завтра утром прошение об отставке президенту республики», – заявил Атталь. Однако 8 июля Макрон не принял отставку Атталя и оставил его на посту премьер-министра.
Президент Макрон отложил выступление по итогам выборов на 8 июля. Но в ночь на 8 июля газета Figaro написала, что выступление и вовсе отменено. На момент публикации французский президент так и не обратился публично по поводу итогов второго тура выборов.
Основатель крайне левой «Непокорившейся Франции» и лидер коалиции левых NFP Жан-Люк Меланшон заявил, что не хочет коалиции с макронистами и исключает переговоры с ними. Он призвал допустить именно левых к формированию правительства.
Дюбьен считает, что такой разделенный на три политический ландшафт кроме демонстрации действенности стратегии уступок лоялистов левым имеет и еще одно объяснение: в полной мере стратегия демонизации крайне правых не сработала, так как большинства не получили их противники, следовательно, для этого не было предпосылок в виде энтузиазма избирателей.
«Складывается парадоксальная ситуация: по местам центр тяжести у левых, а в настроениях Франция, как показал первый тур, все больше правеет. Более того, во многих округах кандидаты от “Национального объединения” проиграли своим противникам, часто в последний момент замененным, с минимальным отрывом, меньше чем в процент», – говорит эксперт.
Формальный лидер крайне правых Барделла вечером 7 июля заявил, что «неестественные» союзы «макронистов» и левых в итоге помешали свободному выбору граждан во втором туре. Бывший лидер партии, остающийся им в неформальном плане, дочь основателя RN Марин Лен Пен заявила, что победа «откладывается». «Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься, и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной», – сказала она.
Пока сложно сказать, чем грозят такие результаты для электората крайне правых: возможна как дальнейшая мобилизация, так и разочарование, рассуждает Дюбьен. В то же время, по мнению научного сотрудника ИМИ МГИМО Артема Соколова, для RN ситуация не так трагична, как казалось бы: по итогам досрочных выборов они укрепили как минимум свое значительное представительство. «Результат, который они получили, является успешным, хотя и невозможным для конвертации в реальную власть», – заключил Соколов.