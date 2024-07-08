Макрон не принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон оставил Габриэля Атталя на посту премьер-министра, сообщили в Елисейском дворце, пишет Reuters.
«Президент попросил Габриэля Атталя пока остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны», – говорится в заявлении.
О том, что Атталь подаст прошение об отставке, сообщало BFMTV.
По итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. От нее в Национальное собрание (нижнюю палату) проходят 182 депутата (146 – Союз левых, два – у соцпартии, одно – у экологов, 12 – у различного толка левых).
Второй идет пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ними 168 мест. У партии Макрона 148 мест, еще шесть мест у группы «Горизонты» и др.
Правые, лидировавшие в первом туре, оказались на третьем месте. Ядро коалиции, крайне правое «Национальным объединением» (Ressemblement National, EN), чей формальный лидер Жордан Барделла публично претендовал на пост премьера, получило 88 мест в нижней палате.