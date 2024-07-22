Как Макрон пытается сколотить большинство в раздробленном парламенте

Национальное собрание (ассамблея) Франции нового созыва официально разделилось на 11 парламентских групп (фракций). В прошлом составе нижней палаты парламента их было на одну меньше, а нынешнее число – рекорд в истории Пятой республики. Самой многочисленной группой – из 126 депутатов – оказалась крайне правая Rassemblement national (RN, «Национальное объединение»), на 2-м месте президентский Ensemble pour la République (EPR, «Вместе за Республику»), а за ним крайне левая La France insoumise (LFI, «Непокоренная Франция»), которая входила в состав победившего на выборах блока «Новый народный фронт» (NFP). Несмотря на этот факт группа LFI записалась в оппозицию – до тех пор пока президент Эммануэль Макрон не назначит премьер-министра от NFP. Аналогично поступили другие левые группы, как, впрочем, и RN, республиканцы и центристы из LIOT (в переводе – «Свободы, независимость, заморские территории и территории»). В таких условиях блок макронистов, у которых 99 мест, заявил себя как большинство.