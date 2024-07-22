Как Макрон пытается сколотить большинство в раздробленном парламенте

Как Макрон пытается сколотить большинство в раздробленном парламентеПартии Ле Пен не досталось ни одного поста в руководящем органе ассамблеи
Национальное собрание (ассамблея) Франции нового созыва официально разделилось на 11 парламентских групп (фракций). В прошлом составе нижней палаты парламента их было на одну меньше, а нынешнее число – рекорд в истории Пятой республики. Самой многочисленной группой – из 126 депутатов – оказалась крайне правая Rassemblement national (RN, «Национальное объединение»), на 2-м месте президентский Ensemble pour la République (EPR, «Вместе за Республику»), а за ним крайне левая La France insoumise (LFI, «Непокоренная Франция»), которая входила в состав победившего на выборах блока «Новый народный фронт» (NFP). Несмотря на этот факт группа LFI записалась в оппозицию – до тех пор пока президент Эммануэль Макрон не назначит премьер-министра от NFP. Аналогично поступили другие левые группы, как, впрочем, и RN, республиканцы и центристы из LIOT (в переводе – «Свободы, независимость, заморские территории и территории»). В таких условиях блок макронистов, у которых 99 мест, заявил себя как большинство.
А первое заседание нижней палаты парламента Франции прошло еще 18 июля, когда основным вопросом повестки было избрание президента (спикера) национальной ассамблеи тайным голосованием. Этот пост считается четвертым во власти после президента республики, премьер-министра и главы сената, пояснил «Ведомостям» бывший высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Для его избрания понадобилось провести три тура голосования. И сначала, по итогам первого раунда, лидировал кандидат от NFP коммунист Андре Шассень, за ним шел депутат от RN Себастьен Шеню, а на 3-м месте – занимавшая с 2020 г. эту должность Яэль Браун-Пиве от партии Макрона. Но уже во втором туре она вырвалась вперед, получив голоса выбывших из голосования, а в третьем – одержала победу с 220 голосами против 207 голосов за кандидата от NFP и 141 за RN.
Как правило, после избрания президента ассамблеи лидеры парламентских групп на встрече с президентом проводят переговоры по кандидатурам в кабинет (руководящий орган парламента) с учетом политического веса каждой из фракций. Для его вычисления количество депутатов каждой группы делится на общую численность парламентариев – 577. «По количеству своих баллов RN могла претендовать на места двух вице-президентов и квестора, например», – говорит французский эксперт. Но если договориться не удается, то проводится голосование, как было и в этот раз.
Первое голосование по вице-президентам ассамблеи было аннулировано из-за 10 лишних бюллетеней в урне и ошибок в имени кандидата от RN. По итогам трех туров в кабинет были избраны шесть вице-президентов: по два от LFI и правоцентристских республиканцев и по одному от макроновской партии и союзнической ей Horizons («Горизонты»). Тремя квесторами (занимаются административными и финансовыми вопросами) стали представители социалистов (входили в NFP), макронистов и республиканцев. Среди 12 секретарей, которые имеют право вводить санкции против депутатов, – девять от NFP, двое от LIOT и один от Horizons.
Таким образом, левые получили абсолютное большинство в кабинете ассамблеи, а RN, за которую проголосовало почти 11 млн человек, не досталось ни одного поста, что вызвало шок у французских избирателей, говорит экс-чиновник. Еще одна входившая в пропрезидентский альянс партия – Mouvement démocrate (MoDem) тоже осталась без вице-президента, на которого она теоретически могла претендовать.
Страсти по премьеру
После получения левыми абсолютного большинства в кабинете парламента лидер LFI Жан-Люк Меланшон в соцсети Х призвал Макрона «без промедления назначить премьер-министра от NFP», не называя, впрочем, конкретную кандидатуру. «Это глупости, абсолютное большинство в кабинете – это не абсолютное большинство в национальной ассамблее. И парламентский кабинет не может никак влиять на выбор премьер-министра», – говорит французский экс-чиновник. Премьер-министра Франции назначает своим решением президент страны, но традиционно это происходит по представлению парламентского большинства.
Еще 16 июля Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, который, согласно 23 статье конституции Франции, не может больше месяца одновременно занимать министерский и депутатский посты. После выборов он стал парламентарием, но при этом пока продолжает исполнять обязанности как технический премьер-министр, не принимая при этом уже серьезных политических решений.
При этом от левого большинства пока так и не предложен единый кандидат на пост премьера из-за несогласия внутри коалиции. В частности, LFI и коммунисты предлагали кандидатуру главы заморского региона Реюньон Югетт Белло. Против нее выступила партия социалистов, а в ответ LFI обвинила их в попытке «все заблокировать».
Социалисты, коммунисты и зеленые предлагали на пост премьера экономиста Лоранс Тубьяна. Ее кандидатуру отклонила уже LFI из-за близости ее политических позиций к позиции Макрона. После ряда споров переговоры между партиями в блоке NFP приостановились. Первый секретарь партии социалистов Оливье Фор предлагал решить вопрос общего кандидата от левых путем голосования между Белло и Тубьяна. Но глава LFI в парламенте Матильда Пано с этим не согласилась, заявив, что тогда необходимо будет голосовать и по кандидатурам других министров.
Макрон, в свою очередь, неоднократно призывал республиканцев к союзу: пусть с их мандатами его коалиция и не получает абсолютного большинства в парламенте, но обгоняет NFP, а значит, сможет представить и своего кандидата в премьеры.
«Пока мы не можем сказать, что между ними есть соглашение, но, возможно, оно будет», – отмечает французский эксперт. «Мой прогноз – мы придем к правительству и большинству в ассамблее в составе партии Макрона, республиканцев, MoDem, Horizons и, возможно, LIOT».
После формирования кабинета ассамблеи социалисты снова предложили провести голосование «не позднее 23 июля». «Но так как левые и крайне левые не в состоянии назвать имя общего кандидата, президент может объявить, что теперь ему придется повернуться к правым, например», – заключает эксперт.
Когда в итоге будет назначен новый премьер-министр Франции, предсказать невозможно, так как конституция не ставит каких-либо временных рамок президенту. А парламент тем временем уходит на каникулы до 1 октября.
Было изначально ожидаемо, что остальные партии постараются сделать все, чтобы минимизировать успех RN на выборах, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Уход парламента на отдых не помешает вести переговоры по кандидатуре премьера, так как они идут на неофициальном уровне в формате межличностных консультаций, добавляет эксперт. Но от каких сил в итоге будет премьер, пока нет понимания ни у кого, так как каждая из фракций «тянет канат» в свою сторону, заключает Тимофеев.