В Кремле назвали попранием демократических норм приговор Ле Пен

Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, где проиграла Эммануэлю Макрону. В 2022 г. ей удалось снова пройти во второй тур против Макрона, показав заметный рост популярности среди избирателей и набрав более 40% голосов. Ее программа включала предложения о сокращении иммиграции, усилении границ, отказе от дальнейшей интеграции с ЕС, выходе из НАТО, а также создании собственной валюты и реформировании экономической политики с упором на поддержку французских рабочих.