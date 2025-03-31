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В Кремле назвали попранием демократических норм приговор Ле Пен

Ведомости

Наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обвинительный приговор в отношении лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции. Никогда этого не делали. А это внутреннее дело Франции», – заявил Песков.

Ранее утром Парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Обвинительный приговор автоматически лишает ее права баллотироваться в органы власти. Но остается неясным, когда именно он вступит в силу, поскольку суд еще не огласил полный текст решения. Кроме Ле Пен, виновными признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников. По материалам дела, ущерб от их действий оценивается в 2,9 млн евро.

Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Судебный процесс длился с сентября 2024 г. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться на пять лет, приговорить к пяти годам лишения свободы (из них два условно) и оштрафовать на 300 000 евро. Сама Ле Пен была не согласна с обвинением.

Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, где проиграла Эммануэлю Макрону. В 2022 г. ей удалось снова пройти во второй тур против Макрона, показав заметный рост популярности среди избирателей и набрав более 40% голосов. Ее программа включала предложения о сокращении иммиграции, усилении границ, отказе от дальнейшей интеграции с ЕС, выходе из НАТО, а также создании собственной валюты и реформировании экономической политики с упором на поддержку французских рабочих.

На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%), но на досрочных выборах парламента Франции после второго тура из-за объединения ее противников была лишь третьей, получив 143 места из 577.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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