Французский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате денег Европарламента

Французский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате денег ЕвропарламентаПриговор лишает ее права баллотироваться в президенты в 2027 году
Парижский суд признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента, сообщает BFMTV.
Обвинительный приговор автоматически лишает ее права баллотироваться в органы власти. Но остается неясным, когда именно он вступит в силу, поскольку суд еще не огласил полный текст решения. Кроме Ле Пен, виновными признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников. По материалам дела, ущерб от их действий оценивается в 2,9 млн евро.
Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Судебный процесс длился с сентября 2024 г. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться на пять лет, приговорить к пяти годам лишения свободы (из них два условно) и оштрафовать на 300 000 евро. Сама Ле Пен была не согласна с обвинением.
«Отмечу, что прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в части требования о немедленном исполнении наказания, которое она хочет применить ко всем обвиняемым», – заявляла Ле Пен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре на своей странице в X (бывший «Твиттер») выразил поддержку Ле Пен, сравнив обвинения против нее с судебным преследованием Дональда Трампа. Ле Пен трижды баллотировалась на пост президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, где проиграла Эммануэлю Макрону. В 2022 г. ей удалось снова пройти во второй тур против Макрона, показав заметный рост популярности среди избирателей и набрав более 40% голосов. Ее программа включала предложения о сокращении иммиграции, усилении границ, отказе от дальнейшей интеграции с ЕС, выходе из НАТО, а также создании собственной валюты и реформировании экономической политики с упором на поддержку французских рабочих.
На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%), но на досрочных выборах парламента Франции после второго тура из-за объединения ее противников была лишь третьей, получив 143 места из 577.