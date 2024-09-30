Во Франции начался суд над Марин Ле Пен

Согласно судебным документам, сотрудник, которого наняли в качестве ассистента ЕП, на самом деле был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена. Другой ассистент, чью работу оплачивала Марин Ле Пен, большую часть времени находился в Нантере в штаб-квартире «Национального объединения». Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы, а также запрет на политическую деятельность в течение пяти лет.