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Во Франции начался суд над Марин Ле Пен

Ведомости

В Париже начался суд над лидером политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу об отмывании средств, сообщает портал BFMTV.

Помимо Ле Пен, перед судом предстанут еще 27 человек. В их числе другие руководители партии: бывшие вице-президенты Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю и Бруно Голниш, а также бывший генеральный секретарь Николя Бе.

Подсудимые обвиняются в отмывании средств с помощью фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Поводом стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Расследование началось еще в декабре 2016 г.

Суд рассмотрит обвинения в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой работе. Речь идет о почти 3 млн евро, которые, как утверждается, были «украдены» с 2004 по 2016 г. По данным следствия, партия присваивала себе по 21 000 евро – эти средства Страсбург выделял каждому депутату Европарламента для оплаты труда ассистентов.

Согласно судебным документам, сотрудник, которого наняли в качестве ассистента ЕП, на самом деле был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена. Другой ассистент, чью работу оплачивала Марин Ле Пен, большую часть времени находился в Нантере в штаб-квартире «Национального объединения». Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы, а также запрет на политическую деятельность в течение пяти лет.

В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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