Во Франции начался суд над Марин Ле Пен
В Париже начался суд над лидером политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу об отмывании средств, сообщает портал BFMTV.
Помимо Ле Пен, перед судом предстанут еще 27 человек. В их числе другие руководители партии: бывшие вице-президенты Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю и Бруно Голниш, а также бывший генеральный секретарь Николя Бе.
Подсудимые обвиняются в отмывании средств с помощью фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Поводом стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Расследование началось еще в декабре 2016 г.
Суд рассмотрит обвинения в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой работе. Речь идет о почти 3 млн евро, которые, как утверждается, были «украдены» с 2004 по 2016 г. По данным следствия, партия присваивала себе по 21 000 евро – эти средства Страсбург выделял каждому депутату Европарламента для оплаты труда ассистентов.
Согласно судебным документам, сотрудник, которого наняли в качестве ассистента ЕП, на самом деле был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена. Другой ассистент, чью работу оплачивала Марин Ле Пен, большую часть времени находился в Нантере в штаб-квартире «Национального объединения». Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы, а также запрет на политическую деятельность в течение пяти лет.
В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.