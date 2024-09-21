Во Франции утвердили состав нового правительства

Летом 2024 г. во Франции прошли досрочные парламентские выборы после поражения коалиции Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил NFP, которому удалось провести в нижнюю палату парламента Национальное собрание 182 депутата из 577. Второе место получил пропрезидентский альянс «Вместе за республику» с результатом в 168 мандатов. Наконец, третье место заняла правопопулистская коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места.