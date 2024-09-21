Во Франции утвердили состав нового правительства

Во Франции утвердили состав нового правительстваПрезидент Эммануэль Макрон встретится с ними 23 сентября
Во Франции утвердили новый состав правительства, говорится в сообщении на странице в Х Елисейского дворца.
Список назначений зачитал глава администрации президента страны Алекси Колер. Он сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон соберет всех членов правительства 23 сентября в 15:00 по местному времени (16:00 мск).
Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.
Депутат национального собрания от партии «Действовать» Поль Кристоф назначен министром солидарности, сенатор Валери Летар – министром жилищного строительства и обновления городов. Зампред национального собрания (партия «Республиканцы») Анни Женевар стала министром сельского хозяйства.
Депутат Астрид Паносян-Буве («Возрождение») получила пост министра труда и занятости, и др.
Как пишет «Коммерсантъ», полный список назначений появится позже, поскольку ожидается появление 38 министров и государственных секретарей.
Летом 2024 г. во Франции прошли досрочные парламентские выборы после поражения коалиции Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил NFP, которому удалось провести в нижнюю палату парламента Национальное собрание 182 депутата из 577. Второе место получил пропрезидентский альянс «Вместе за республику» с результатом в 168 мандатов. Наконец, третье место заняла правопопулистская коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места.
5 сентября стало известно, что Макрон назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции, члена партии «Республиканцы». После его назначения в стране прошли акции протеста.