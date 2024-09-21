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Во Франции утвердили состав нового правительства

Президент Эммануэль Макрон встретится с ними 23 сентября
Анна Нараева
AP / Aurelien Morissard

Во Франции утвердили новый состав правительства, говорится в сообщении на странице в Х Елисейского дворца.

Список назначений зачитал глава администрации президента страны Алекси Колер. Он сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон соберет всех членов правительства 23 сентября в 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.

Депутат национального собрания от партии «Действовать» Поль Кристоф назначен министром солидарности, сенатор Валери Летар – министром жилищного строительства и обновления городов. Зампред национального собрания (партия «Республиканцы») Анни Женевар стала министром сельского хозяйства.

Депутат Астрид Паносян-Буве («Возрождение») получила пост министра труда и занятости, и др.

Как пишет «Коммерсантъ», полный список назначений появится позже, поскольку ожидается появление 38 министров и государственных секретарей.

Летом 2024 г. во Франции прошли досрочные парламентские выборы после поражения коалиции Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил NFP, которому удалось провести в нижнюю палату парламента Национальное собрание 182 депутата из 577. Второе место получил пропрезидентский альянс «Вместе за республику» с результатом в 168 мандатов. Наконец, третье место заняла правопопулистская коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места.

5 сентября стало известно, что Макрон назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции, члена партии «Республиканцы». После его назначения в стране прошли акции протеста.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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