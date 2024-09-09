Французы протестуют против назначения премьером правого

Французы протестуют против назначения премьером правогоНо изменить политику президента Эмманюэля Макрона протесты не смогут
7 сентября во Франции прошли акции протеста против выдвижения президентом страны Эмманюэлем Макроном в премьеры Мишеля Барнье, представляющего правоцентристскую партию «Республиканцы». Теперь Барнье ожидает утверждения парламентом. Подобным решением президента возмутились левые из избирательного блока «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), набравшего относительное большинство на парламентских выборах в июле. По их мнению, Макрон должен был назначить представителя левых Люси Касте на пост премьера. В стране прошло от 130 до 150 акций, в том числе в Париже.
Решение Макрона не встретило понимания не только у левых, но и у населения Франции. Как показывают результаты опроса социологической службы Elabe, 74% респондентов считают, что назначением Барнье премьером Макрон проигнорировал результаты парламентских выборов. При этом 50% респондентов уверены, что парламент не будет сразу же отправлять новое правительство в отставку через голосование о доверии, в то время как 48% считают, что это вполне может произойти.
Досрочные парламентские выборы во Франции прошли после поражения коалиции Макрона на выборах в Европарламент 30 июня и 7 июля в два тура. По их итогам победил NFP, которому удалось провести в нижнюю палату парламента Национальное собрание 182 депутата из 577. Второе место получил пропрезидентский альянс «Вместе за республику» с результатом в 168 мандатов. Наконец, третье место заняла правопопулистская коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места.
В отличие от 35-летнего Габриэля Атталя, занимавшего пост премьера ранее, 73-летний Барнье оказался самым старым премьер-министром в истории современной Франции с 1958 г. Ранее Барнье служил еврокомиссаром по внутреннему рынку и услугам и выполнял роль главного переговорщика ЕС по Brexit. На пост премьер-министра он был назначен Макроном 5 сентября. Как заявил тогда французский президент, он поручает Барнье «сформировать объединяющее правительство на службе страны и французов». «Президент уверен, что премьер-министр и будущее правительство создадут условия для максимальной стабильности», – говорится в сообщении Елисейского дворца.
Если бы Макрон принял предложение левых, в политической системе Франции он бы стал «хромой уткой», говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. У левых и центристов Макрона слишком разные мнения по экономическим, миграционным и энергетическим вопросам. По мнению эксперта, наиболее вероятной в парламенте видится правоцентристская коалиция макронистов и республиканцев. Теоретически возможно и блокирование макронистов с «Национальным объединением» Ле Пен, что приведет президента к желанному большинству в парламенте, но единодушного одобрения в среде сторонников действующего президента такое решение точно не вызовет. При этом Макрону все же может удаться политический маневр, при котором он сможет убедить «Национальное объединение» не мешать, а, наоборот, поддерживать его решения. С большей вероятностью возможен исход, когда к макронистам и республиканцам присоединится часть умеренных левых из NFP – социалистов и зеленых, считает Тимофеев.
В текущей ситуации во Франции возможно составление как правоцентристской, так и левоцентристской коалиции, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, своим главным противником Макрон видит все же Ле Пен. При этом коалиция с «Национальным объединением» теоретически возможна, если Макрон решит предоставить правым формирование правительства, которое за два года до выборов 2027 г. полностью себя дискредитирует. Кроме того, Макрон может попытаться выдернуть какого-нибудь партнера из левой коалиции, но все же действующий французский президент ближе к правым, чем к левым, считает Кортунов.