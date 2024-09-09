Французы протестуют против назначения премьером правого

Если бы Макрон принял предложение левых, в политической системе Франции он бы стал «хромой уткой», говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. У левых и центристов Макрона слишком разные мнения по экономическим, миграционным и энергетическим вопросам. По мнению эксперта, наиболее вероятной в парламенте видится правоцентристская коалиция макронистов и республиканцев. Теоретически возможно и блокирование макронистов с «Национальным объединением» Ле Пен, что приведет президента к желанному большинству в парламенте, но единодушного одобрения в среде сторонников действующего президента такое решение точно не вызовет. При этом Макрону все же может удаться политический маневр, при котором он сможет убедить «Национальное объединение» не мешать, а, наоборот, поддерживать его решения. С большей вероятностью возможен исход, когда к макронистам и республиканцам присоединится часть умеренных левых из NFP – социалистов и зеленых, считает Тимофеев.