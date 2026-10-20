Вэнс: Украина не является союзником США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью 2WAY не назвал Украину союзником Вашингтона, заявив, что страны не состоят в официальном альянсе. По его словам, интересы США и Украины иногда расходятся, и Киеву следует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
«Они определенно в некотором смысле партнер, но, думаю, наши интересы время от времени расходятся», – сказал Вэнс (цитата по ТАСС).
Американский чиновник отметил, что удары по российским объектам по производству дизеля приводят к росту цен на энергоносители для американцев. По его словам, США продолжат работать с Украиной «по некоторым вопросам», но Киев должен прекратить наносить удары по российской энергетике.
«Насколько я знаю, у нас нет официального альянса с Украиной», – добавил он.
В последние недели отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского обострились. Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива, и назвал Трампа «слабым». 18 октября украинский лидер обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. 19 октября Зеленский в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.