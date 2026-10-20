Средние зарплаты выше 500 000 рублей зафиксированы в девяти отраслях

17 октября «Ведомости» писали, что, по последним доступным данным Всемирного банка на 2023 г., в России ниже порога крайней бедности в $8,3 в день по ППС 2021 г. (месячный эквивалент на тот год – 6650 руб.) проживали 0,92% населения – это около 1,34 млн человек. В 2014 г. тот же показатель составлял 3,23% (4,72 млн человек). В 2024 г. ВБ перевел Россию в категорию стран с самым высоким уровнем дохода, для которой черта в $8,3 в день уже не является репрезентативной.