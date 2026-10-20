Средние зарплаты выше 500 000 рублей зафиксированы в девяти отраслях
За январь – июль 2026 г. средние зарплаты выше 500 000 руб. были отмечены в девяти отраслях экономики. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику.
Лидером стало морское пастбищное рыбоводство – сотрудники получали в среднем 1,27 млн руб. в месяц.
Управляющие пенсионными фондами зарабатывали 753 000 руб., ценными бумагами – 662 000 руб. В перестраховании доходы составили 553 000 руб., у управляющих инвестфондами – 539 000 руб., в холдинговых компаниях – 536 000 руб., у операторов лотерей – 533 000 руб. Также свыше 500 000 руб. получали управляющие фондами (531 000 руб.) и занятые в страховании рисков (501 000 руб.). Расчет включает премии и доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
17 октября «Ведомости» писали, что, по последним доступным данным Всемирного банка на 2023 г., в России ниже порога крайней бедности в $8,3 в день по ППС 2021 г. (месячный эквивалент на тот год – 6650 руб.) проживали 0,92% населения – это около 1,34 млн человек. В 2014 г. тот же показатель составлял 3,23% (4,72 млн человек). В 2024 г. ВБ перевел Россию в категорию стран с самым высоким уровнем дохода, для которой черта в $8,3 в день уже не является репрезентативной.