Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 455,22+1,2%RTSI933,55+2,14%RGBI111,7-0,16%RGBITR770,86-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша приостановила работу аэропорта Жешува

Инна Шульгина

Польский аэропорт в Жешуве был закрыт в связи с работой военной авиации. Об этом в соцсети X сообщило Польское агентство воздушной навигации (PANSA).

«В связи с необходимостью обеспечить свободу действий для военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто», – говорится в сообщении.

Вечером 19 октября Польша подняла в небо военную авиацию «в связи с ударами Российской Федерации по целям в западной части Украины».

14 октября радиостанция RMF24 сообщила со ссылкой на информацию польского минобороны, что обломки найденного на пляже в Польше БПЛА принадлежат дрону оборонного ведомства республики. Речь идет об испытательном беспилотнике института авиационной техники вооруженных сил Польши, который участвовал в военных учениях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её