Польша приостановила работу аэропорта Жешува
Польский аэропорт в Жешуве был закрыт в связи с работой военной авиации. Об этом в соцсети X сообщило Польское агентство воздушной навигации (PANSA).
«В связи с необходимостью обеспечить свободу действий для военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто», – говорится в сообщении.
Вечером 19 октября Польша подняла в небо военную авиацию «в связи с ударами Российской Федерации по целям в западной части Украины».
14 октября радиостанция RMF24 сообщила со ссылкой на информацию польского минобороны, что обломки найденного на пляже в Польше БПЛА принадлежат дрону оборонного ведомства республики. Речь идет об испытательном беспилотнике института авиационной техники вооруженных сил Польши, который участвовал в военных учениях.