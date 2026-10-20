Польша приостановила работу аэропорта Жешува

14 октября радиостанция RMF24 сообщила со ссылкой на информацию польского минобороны, что обломки найденного на пляже в Польше БПЛА принадлежат дрону оборонного ведомства республики. Речь идет об испытательном беспилотнике института авиационной техники вооруженных сил Польши, который участвовал в военных учениях.