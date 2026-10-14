Найденный на пляже в Польше беспилотник принадлежит минобороны страны

15 сентября истребитель НАТО уничтожил беспилотник над территорией Литвы. БПЛА был сбит впервые с момента подобных инцидентов в стране. Неизвестный беспилотник появился в литовском небе через несколько минут после полуночи. В связи с угрозой с воздуха тревогу объявили в Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах. Национальный центр по управлению кризисами сообщал о подъеме в воздух истребителей НАТО.