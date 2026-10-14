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Найденный на пляже в Польше беспилотник принадлежит минобороны страны

Татьяна Мозолевская
Adam Kumorowic / TASS
Adam Kumorowic / TASS

Обломки найденного на пляже в Польше БПЛА принадлежат дрону минобороны республики, сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на информацию польского оборонного ведомства.

По данным радиостанции, речь идет об испытательном беспилотнике института авиационной техники вооруженных сил Польши, который участвовал в военных учениях.

Неизвестный объект обнаружил 13 октября случайный прохожий на пляже в Карвии. Он заметил частично закопанное в песок устройство, напоминающее беспилотник, и сообщил о находке в полицию. Длина аппарата составляла около двух метров.

На место происшествия направили саперов, военных и сотрудников полицейского антитеррористического подразделения. О находке также уведомили агентство внутренней безопасности Польши, службу военной контрразведки и прокуратуру.

Утром 14 октября экстренные службы продолжали работать на пляже. Обнаруженный беспилотник оставался частично закопанным в песок, а доступ к месту находки контролировали сотрудники полиции.

15 сентября истребитель НАТО уничтожил беспилотник над территорией Литвы. БПЛА был сбит впервые с момента подобных инцидентов в стране. Неизвестный беспилотник появился в литовском небе через несколько минут после полуночи. В связи с угрозой с воздуха тревогу объявили в Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах. Национальный центр по управлению кризисами сообщал о подъеме в воздух истребителей НАТО.

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