Песков: сроки следующего визита Си Цзиньпина в Россию пока не ясны
Сроки следующего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще не определены. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли понимание, когда состоится визит.
19 октября президент США Дональд Трамп заявил прессе, что готов провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина. Американский лидер добавил, что если такая встреча состоится, то одной из главных тем для обсуждения станет денуклеаризация. В этот же день Песков сообщил, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи. Он отметил, что на данном этапе нет четкой повестки встречи.