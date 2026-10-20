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Песков: сроки следующего визита Си Цзиньпина в Россию пока не ясны

Инна Шульгина

Сроки следующего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию еще не определены. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли понимание, когда состоится визит.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил прессе, что готов провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина. Американский лидер добавил, что если такая встреча состоится, то одной из главных тем для обсуждения станет денуклеаризация. В этот же день Песков сообщил, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи. Он отметил, что на данном этапе нет четкой повестки встречи.

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