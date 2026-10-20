Трамп поблагодарил Маска за планы подарить детям акции SpaceX
Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за обещание подарить по акции SpaceX каждому американскому ребенку в 2027 г. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость: он подарил акции SpaceX миллионам американских детей через Trump Accounts!» – написал Трамп.
По его словам, «именно это» предполагалось при создании Trump Accounts – объединение «великого частного сектора», чтобы «инвестировать в наших детей, наш самый ценный и важный актив, и подарить каждому американскому ребенку частичку американской мечты».