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Трамп поблагодарил Маска за планы подарить детям акции SpaceX

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за обещание подарить по акции SpaceX каждому американскому ребенку в 2027 г. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость: он подарил акции SpaceX миллионам американских детей через Trump Accounts!» – написал Трамп.

По его словам, «именно это» предполагалось при создании Trump Accounts – объединение «великого частного сектора», чтобы «инвестировать в наших детей, наш самый ценный и важный актив, и подарить каждому американскому ребенку частичку американской мечты».

19 октября Маск пообещал подарить американским детям по одной акции SpaceX в 2027 г. 13 октября Forbes написал, что состояние Маска сократилось примерно на $26,3 млрд после снижения стоимости акций SpaceX. В результате он вновь перестал быть триллионером.

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