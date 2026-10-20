ФСИН предложила автоматизировать расшифровку звонков иностранных заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила автоматически расшифровывать звонки осужденных и тех, кто содержится в СИЗО, если они говорят на иностранном языке. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа ведомства.
«При наличии технической возможности допускается использование перевода текстовой формы устной речи, преобразованной из аудиозаписей телефонных разговоров с использованием программно-технических средств в автоматизированном режиме», – говорится в документе.
Сейчас, если заключенный или арестованный в СИЗО говорят на иностранном языке, сотрудники ФСИН приглашают переводчиков. Также разговоры тех, кто находится в СИЗО, прослушиваются сотрудниками. Перед началом разговора арестованного и его собеседника предупреждают, что разговор прослушивается. В новом порядке также сохранится правило, при котором начальнику колонии или СИЗО направляется специальное заявление, где указан абонент, которому собираются звонить, и другие его данные.
Продолжительность разговора по телефону составляет не более 15 минут.
С марта 2027 г. заключенные, а также подозреваемые и обвиняемые в СИЗО начнут получать больше разных продуктов питания. Осужденные начнут получать 10 г сливочного масла (в сутки на человека), а подозреваемые и обвиняемые – 100 г творога, два куриных яйца, одно свежее яблоко или 150 мл сока (на человека в неделю). Осужденным также добавили по 10 г мяса и 5 г растительного масла. При этом мужчины будут получать по 20 г маргариновой продукции, женщины – по 10 г, соли – по 8 г независимо от пола. Норма картофеля составит 300 г для мужчин и 250 г для женщин.