ФСИН предложила автоматизировать расшифровку звонков иностранных заключенных

С марта 2027 г. заключенные, а также подозреваемые и обвиняемые в СИЗО начнут получать больше разных продуктов питания. Осужденные начнут получать 10 г сливочного масла (в сутки на человека), а подозреваемые и обвиняемые – 100 г творога, два куриных яйца, одно свежее яблоко или 150 мл сока (на человека в неделю). Осужденным также добавили по 10 г мяса и 5 г растительного масла. При этом мужчины будут получать по 20 г маргариновой продукции, женщины – по 10 г, соли – по 8 г независимо от пола. Норма картофеля составит 300 г для мужчин и 250 г для женщин.