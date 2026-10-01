В рационе российских заключенных появятся яблоки, яйца и творог

По ее мнению, наиболее важным шагом стало появление яиц: многие заключенные в общении с Меркачевой рассказывали, что им не хватает этого продукта. Два яйца можно использовать, например, для приготовления салата, говорит она. Меркачева также выразила сожаление, что не удалось включить в рацион шоколад: по ее информации, такое решение связано с тем, что такая мера вызвала бы отторжение в обществе.