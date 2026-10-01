В рационе российских заключенных появятся яблоки, яйца и творог

В рационе российских заключенных появятся яблоки, яйца и творогПравительство изменило нормы питания отбывающих наказание и арестантов
Правительство изменило норму питания для отбывающих срок в колонии, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО. В рацион питания осужденных впервые добавили 10 г сливочного масла в сутки на человека, а подозреваемым и обвиняемым – 100 г творога, два куриных яйца, одно свежее яблоко или 150 мл сока на человека в неделю.
Это следует из новых правил питания, которые были утверждены постановлением правительства 22 сентября 2026 г. Они вносят изменение в постановление кабмина от 2005 г. и вступят в силу через 180 дней после дня официального опубликования постановления – т. е. в марте 2027 г.
Осужденным добавили по 10 г мяса и 5 г растительного масла. При этом для них, а также подозреваемых и обвиняемых сократили нормы маргариновой продукции, соли, картофеля и хлеба. Мужчины будут получать по 20 г маргариновой продукции, женщины – по 10 г, соли – по 8 г независимо от пола. Норма картофеля составит 300 г для мужчин и 250 г для женщин.
Осужденным сократили на 50 г оба вида хлеба – из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1-го сорта и пшеничного из муки 2-го сорта. Для подозреваемых и обвиняемых на 50 г уменьшили только норму ржано-пшеничного хлеба для мужчин, остальные нормы хлеба не изменились. Осужденным мужчинам также выдадут по 90 г разной крупы – как сейчас получают женщины. Для подозреваемых и обвиняемых мужчин эта норма не изменилась и уже составляет 90 г.
При этом овощи впервые распределили по сезонам. С 1 апреля по 30 сентября их норма вырастет с 250 до 320 г, а с 1 октября по 31 марта – до 340 г. В рацион войдут капуста, свекла, морковь, репчатый лук, огурцы, помидоры, тыква и кабачки. В осенне-зимний период лука будут выдавать на 20 г больше.
Финансировать надбавку в рацион заключенных будут в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных для ФСИН, ФСБ и МВД, без выделения дополнительного финансирования, следует из документа. Там также говорится, что количество продуктов указано без их первичной и тепловой обработки.
О том, что Минюст и ФСИН работают над улучшением питания заключенных, сообщал в апреле 2026 г. министр юстиции Константин Чуйченко на итоговом заседании коллегии ведомства. Он также отмечал, что Минздрав предложил при приготовлении пищи для осужденных использовать йодированную соль, «что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода».
Член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала «Ведомостям», что предлагала эти изменения на мероприятиях рабочей группы Минюста, ссылаясь на опыт стран, где заключенным дают фрукты. «Конечно, одного яблока недостаточно, но это хотя бы какая-то подвижка вперед!» – говорит правозащитница.
По ее мнению, наиболее важным шагом стало появление яиц: многие заключенные в общении с Меркачевой рассказывали, что им не хватает этого продукта. Два яйца можно использовать, например, для приготовления салата, говорит она. Меркачева также выразила сожаление, что не удалось включить в рацион шоколад: по ее информации, такое решение связано с тем, что такая мера вызвала бы отторжение в обществе.