Частная медицина в тюрьмах станет доступнее

Перенос нормы о праве на платную медпомощь из правил внутреннего распорядка в отдельный приказ Минюста – значимое изменение, соглашается юрист Светлана Тореева. Это может упростить реализацию права на лечение без обращения в суд, отметила она. Но в реальности, говорит она, мешает закрытость учреждений, поскольку посещение гражданским врачом затруднено, так как в системе ФСИН есть свои врачи, а организация выезда под конвоем – дополнительная нагрузка для администрации. И не у всех осужденных есть средства на оплату обследования, добавила Тореева. Юрист также обратила внимание, что осужденные не всегда могут осознавать, что нуждаются в помощи.