Частная медицина в тюрьмах станет доступнее

Частная медицина в тюрьмах станет доступнееИнициатива Минюста ускорит получение платных медуслуг для арестантов
В проекте приказа ведомства предлагается существенно изменить порядок обращения заключенных в СИЗО и колониях за платной медицинской помощью вне рамок системы ФСИН. Вызов врачей из гражданских клиник, ранее возможный только по внутренним правилам учреждений, теперь включается в официальный порядок медицинского обеспечения. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Практика вызова «внешних» врачей существовала и раньше, но лишь в исключительных случаях и без четко прописанной процедур. Теперь такие заявления должны рассматриваться не более трех рабочих дней и с инициативой проведения приема может выступить не только заключенный, но и медицинский персонал учреждения. По замыслу Минюста, осужденный получит право не только на консультацию, но и на полноценное обследование, причем результаты осмотра должны фиксироваться в официальной медицинской документации. Ранее нормативно закреплялся лишь факт консультации по инициативе самого заключенного.
Оформление таких приемов будет регламентировано: устанавливаются конкретные реквизиты для перевода средств и обязательный порядок согласования визита через администрацию учреждения, следует из пояснительной записки. До сих пор платная диагностика за пределами УИС регулировалась лишь распорядительными актами, а не отдельным приказом Минюста.
«Ведомости» направили запрос в министерство с вопросами о деталях внедрения новых процедур, порядке оплаты платных медицинских услуг и механизмах взаимодействия учреждений с внешними медицинскими организациями.
Проект приказа действительно способен облегчить доступ заключенных к платной медицине, считает член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, сейчас такое право хоть и существует формально, но на практике «это невероятно долго, это очень часто не работает». Администрации СИЗО и колоний ссылаются на отсутствие установленного порядка и отказывают, даже если человек страдает редким заболеванием и настаивает на визите конкретного специалиста, рассказала эксперт.
Крайне важно, добавляет Меркачева, что в проекте появляется образец заявления и прямое упоминание возможности профилактического осмотра. «Потому что человек может рассчитывать на помощь, не только когда он уже умирает, а в том числе из-за обоснованных опасений, что у него может развиться заболевание», – пояснила она. То есть теперь платные услуги допускается оказывать вне территории ФСИН, и не только в экстренных случаях. По мнению члена СПЧ, в проекте также стоит прописать детальнее порядок выдачи медицинских документов – сейчас, даже чтобы получить копию анализа, нужно «пройти целый квест».
Перенос нормы о праве на платную медпомощь из правил внутреннего распорядка в отдельный приказ Минюста – значимое изменение, соглашается юрист Светлана Тореева. Это может упростить реализацию права на лечение без обращения в суд, отметила она. Но в реальности, говорит она, мешает закрытость учреждений, поскольку посещение гражданским врачом затруднено, так как в системе ФСИН есть свои врачи, а организация выезда под конвоем – дополнительная нагрузка для администрации. И не у всех осужденных есть средства на оплату обследования, добавила Тореева. Юрист также обратила внимание, что осужденные не всегда могут осознавать, что нуждаются в помощи.
В условиях, когда объем платной медицины в стране сопоставим с бесплатной, исключение заключенных из этой системы – неправомерно, считает адвокат Дмитрий Аграновский. «Ограничение доступа к медобслуживанию в законе не предусмотрено», – подчеркивает он. Аграновский утверждает, что организовать обследование внешним врачом технически несложно. «Контроль за приглашенным медперсоналом вполне осуществим. Поскольку инициатива исходит от Минюста, вряд ли службы ФСИН будут ей препятствовать», – полагает эксперт.