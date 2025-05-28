Верховный суд хочет смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Верховный суд хочет смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбытаИнициативу о смягчении наказания по одной из самых «массовых» статей готовят к внесению в Госдуму
Пленум Верховного суда (ВС) 27 мая принял постановление о внесении в Госдуму инициативы о пересмотре подходов к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Поправки планируется внести сразу в несколько статей Уголовного кодекса (УК) РФ.
Предложить изменения в УК решили после поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое состоялось еще в декабре 2023 г. Они обусловлены необходимостью дополнительной индивидуализации ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, следует из проектной документации. Судебная статистика за 2019–2024 гг. показывает, что количество осужденных по ст. 228–234.1 УК за незаконный оборот наркотиков составляет заметную долю – 13% от числа всех осужденных. Например, в прошлом году за наркопреступления в России осуждено почти 70 000 граждан. Из них 33,8% относились к возрастной группе от 18 до 29 лет, 1,8% на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия.
Но за последние два десятилетия поправки в УК и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые принимались, наоборот, были направлены на усиление ответственности. Согласно проведенному ВС анализу практики, говорится в проекте, был сделан вывод о необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков. Поэтому ВС предлагает исключить из ч. 1 ст. 56 УК ссылку на ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК, т. е. распространить на осужденных за указанные в них преступления небольшой тяжести общее правило. Тогда, поясняют авторы поправок, на таких осужденных, больных наркоманией, которым назначены не связанные с лишением свободы наказания, суд в силу ст. 72.1 УК будет вправе возложить обязанность пройти лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, ВС предлагает позволить применять к осужденным за наркопреступления, не связанные со сбытом, общие правила зачета срока в СИЗО в срок наказания с учетом того, что характер общественной опасности таких деяний в значительной мере отличается от иных преступлений.
Гуманность для зависимых
Предложение о распространении на впервые осужденных по ч. 2 ст. 228 УК действия ст. 82.1 УК, согласно которой суд вправе применить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы для лечения и реабилитации лица, основано на результатах анализа правоприменительной практики в отношении наркозависимых лиц, подчеркивается в проекте. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений, убеждены в ВС. Из статистики также следует, что в 2024 г. было осуждено более 73% (50 802 лица) среди всех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. При этом наказание предусмотрено за такие преступления вплоть до 15 лет лишения свободы. Что, по мнению ВС и правозащитников, избыточно и сурово.
Сейчас за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере без цели сбыта, для личного потребления, санкция ч. 2 ст. 228 УК в действующей редакции предусматривает наказание на срок от трех до 10 лет. В законопроекте предлагается снизить максимально возможный срок до пяти лет. За преступление по ч. 3 ст. 228 УК в настоящее время грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. В новой редакции предлагается установить предел до 10 лет.
Таким образом, утверждают в ВС, их инициатива не предусматривает кардинальной либерализации уголовно-правовой политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, но снижает избыточную репрессию имеющихся норм в отношении ограниченного числа вовлеченных в совершение преступлений лиц.
Предложения ВС носят гуманистический характер – это позволит отделять тех, кто занимается сбытом наркотиков, от тех, кто их незаконно хранит, отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. «Я счастлива, потому что изменения, которые предполагается внести, облегчат жизнь очень многим людям», – сказала «Ведомостям» член СПЧ Ева Меркачева, которая озвучила на встрече с президентом в 2023 г. эту проблему. По ее словам, в случае принятия поправок уже не получится сажать людей, которые являются потребителями наркотических средств и которых надо лечить. «Они не могут ничего с собой сделать, поскольку больны», – настаивает она. Но главное, подчеркнула правозащитник, – это возможность для смягчения наказания. «То есть раньше нам говорили судьи – я понимаю, жалко молодого человека, ему 18 лет, вот его там с одной закладкой поймали – он даже ее никому не продал. И непонятно, собирался он ее продавать или потреблять», – поделилась член СПЧ. Но судьи не могли давать ниже указанного в статье УК предела. Когда нижних пределов наказания не станет, то в таких случаях и ситуация изменится, что действительно будет гуманно, заключила она.
Обратная сила
С учетом положений ст. 10 УК, предусматривающих обратную силу уголовного закона, смягчающего наказание, предлагаемые ВС изменения (в случае их принятия) будут применены в отношении уже осужденных по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта), обращает внимание управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Суд апелляционной инстанции обязан пересмотреть назначенное наказание с учётом смягчённых положений закона. Это же касается лиц, уголовные дела в отношении которых находятся на стадии предварительного следствия или судебного разбирательства к моменту принятия закона, продолжает эксперт. В этом случае должны будут применяться новые, более мягкие санкции, включая возможность назначения наказания, не связанного с лишением свободы, при условии квалификации деяния как преступления небольшой тяжести, совершённого впервые.
Что же касается тех, кто уже отбывает свое наказание, станет возможным инициирование процедуры пересмотра приговора в порядке главы 49 УПК РФ (по новым обстоятельствам), с целью изменения квалификации содеянного или снижения наказания, а также применения новых правил зачёта срока содержания под стражей.
Таким образом, принятие законопроекта приведет к сокращению числа осужденных – больных наркоманией, которыми часто оказываются молодые люди, вступившие на криминальный путь по нужде в условиях тяжелой жизненной ситуации, говорит Егулемов. А возможность пройти лечение от наркомании таким людям безусловно поспособствует снижению количества рецидивов по преступлениям наркотической направленности, резюмирует он.