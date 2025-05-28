Верховный суд хочет смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Предложения ВС носят гуманистический характер – это позволит отделять тех, кто занимается сбытом наркотиков, от тех, кто их незаконно хранит, отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. «Я счастлива, потому что изменения, которые предполагается внести, облегчат жизнь очень многим людям», – сказала «Ведомостям» член СПЧ Ева Меркачева, которая озвучила на встрече с президентом в 2023 г. эту проблему. По ее словам, в случае принятия поправок уже не получится сажать людей, которые являются потребителями наркотических средств и которых надо лечить. «Они не могут ничего с собой сделать, поскольку больны», – настаивает она. Но главное, подчеркнула правозащитник, – это возможность для смягчения наказания. «То есть раньше нам говорили судьи – я понимаю, жалко молодого человека, ему 18 лет, вот его там с одной закладкой поймали – он даже ее никому не продал. И непонятно, собирался он ее продавать или потреблять», – поделилась член СПЧ. Но судьи не могли давать ниже указанного в статье УК предела. Когда нижних пределов наказания не станет, то в таких случаях и ситуация изменится, что действительно будет гуманно, заключила она.