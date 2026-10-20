В Трудовом кодексе введут официальное понятие «стажировка»
«Стажировка» станет официальным понятием Трудового кодекса РФ, напомнил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Вводится официальное понятие стажировки в сфере труда, которого раньше в ТК РФ не было. Раньше статус гражданина на стажировке был размыт: то ли он уже работник, то ли еще ученик», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Изменения начнут действовать с 1 марта 2027 г. Статус стажера будет закреплен, срок такой формы ограничивается шестью месяцами и обязывает работодателя организовать наставничество.
Соавтор законопроекта замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев говорил «Ведомостям», что со стажерами в обязательном порядке должен заключаться временный трудовой договор. Это обеспечит им все социальные гарантии, предусмотренные законодательством: зарплату не ниже МРОТа, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа.
Опрошенные эксперты указывали, что поправки приготовлены, чтобы недобросовестные работодатели не вводили работников в заблуждение и не брали их на длительные стажировки.