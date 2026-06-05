В Госдуме предложили закрепить в законодательстве «стажировку в сфере труда»Это обеспечит стажерам зарплату не ниже МРОТа и трудовой стаж, говорят авторы инициативы
В Трудовом кодексе (ТК) могут закрепить понятия «стажировка в сфере труда» и «стажер». Законопроект с такими поправками 4 июня внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, представляющих «Единую Россию». Если инициативу примут, срок стажировки не должен будет превышать шести месяцев.
Под стажировкой будет пониматься трудовая деятельность на основании срочного трудового договора, а под стажером – лицо, которое получило или получает среднее профессиональное или высшее образование.
Из поправок следует, что стажер трудится в компании для того, чтобы приобрести первичный опыт профессиональной деятельности, практические навыки и адаптироваться к работе. При заключении срочного трудового договора в названии должности, профессии или специальности будет указываться, что работник является стажером. Договор о стажировке заключается не позднее одного года после получения образования, уточняется в изменениях.
Отсчет этого срока будут приостанавливать на период призыва стажера в войска нацгвардии по мобилизации, заключения им контракта о прохождении военной службы, на период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности, родам, уходу за ребенком или больным членом семьи.
На период стажировки работодатель обеспечивает для стажера наставничество, чтобы тот овладел навыками работы на производстве или рабочем месте, говорится в изменениях. Порядок прохождения стажировки, наставничества, оценки результатов работы стажера и допустимый объем самостоятельной работы будут прописаны в локальном нормативном акте работодателя.
Законодатели предложили не устанавливать испытательный срок, в случае когда лицо завершило свою работу в качестве стажера и после этого заключило с этим же работодателем трудовой договор на неопределенный срок.
Все предложенные изменения не будут распространяться на стажировку в рамках образовательной программы и стажировку для допуска к профессиональной деятельности, уточняется в поправках. Если изменения в ТК примут, они вступят в силу с 1 марта 2027 г.
Чтобы устроиться на работу, нужен опыт, а чтобы его получить, нужна работа, написал 4 июня в своем Telegram-канале соавтор законопроекта депутат Артем Метелев. По его словам, с этой ситуацией сталкиваются миллионы студентов и выпускников. Разработанный законопроект – это прямое исполнение поручения президента РФ по подготовке кадров для экономики страны, отметил Метелев. Стажировка должна стать мостом между учебой и первой работой по профессии, считает он.
Президент Владимир Путин поручил определить стажировки как вид трудовых отношений, закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку» в феврале 2026 г. по итогам заседания Госсовета. Срок исполнения его поручения – 15 июля этого года.
Со стажерами в обязательном порядке должен заключаться временный трудовой договор, отметил соавтор законопроекта замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, это обеспечит им все социальные гарантии, предусмотренные законодательством: зарплату не ниже МРОТа, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа.
Поправки приготовлены для того, чтобы недобросовестные работодатели не вводили работников в заблуждение и не брали их на длительные стажировки, считает руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Правовые основания для наставничества уже закреплены в законодательстве, напомнил Мурадян. По его словам, сами работодатели готовы к этому, особенно в сфере линейных позиций (пекарь, сварщик, электрик). «Людей там настолько не хватает, насколько сильный дефицит кадров, что, конечно, без наставничества никуда», – сказал он.
Отрыв образовательной системы от реалий рынка труда настолько велик, что сейчас практически невозможно найти готового кадра после обучения, считает Мурадян. Он также привел в пример опыт зарубежных аудиторских и консалтинговых компаний, где система наставничества внедрена в управление персоналом. Она работает по принципу «хочешь вырасти – воспитай себе замену», уточнил эксперт.