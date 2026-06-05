В Госдуме предложили закрепить в законодательстве «стажировку в сфере труда»

Поправки приготовлены для того, чтобы недобросовестные работодатели не вводили работников в заблуждение и не брали их на длительные стажировки, считает руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Правовые основания для наставничества уже закреплены в законодательстве, напомнил Мурадян. По его словам, сами работодатели готовы к этому, особенно в сфере линейных позиций (пекарь, сварщик, электрик). «Людей там настолько не хватает, насколько сильный дефицит кадров, что, конечно, без наставничества никуда», – сказал он.