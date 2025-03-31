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Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

Ведомости

Приговор, вынесенный лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, показывает «агонию либеральной демократии», заявила официальный МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.

Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Суммарный ущерб оценивается в 2,9 млн евро.

Судебный процесс длился с сентября 2024 г. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться на пять лет, приговорить к пяти годам лишения свободы (из них два условно) и оштрафовать на 300 000 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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