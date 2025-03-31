Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии
Приговор, вынесенный лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, показывает «агонию либеральной демократии», заявила официальный МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.
Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Суммарный ущерб оценивается в 2,9 млн евро.
Судебный процесс длился с сентября 2024 г. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться на пять лет, приговорить к пяти годам лишения свободы (из них два условно) и оштрафовать на 300 000 евро.