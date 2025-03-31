Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободыФранцузский суд признал ее виновной в растрате денег Европарламента
Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN), приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Об этом заявляет французское издание Le Figaro.
Из четырех лет два ей назначено условно, остальные два года Ле Пен проведет под домашним арестом. Она также получила штраф в размере 100 000 евро, сообщает Reuters. Приговор также лишает ее права баллотироваться в президенты в 2027 г.
Парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Кроме нее виновными признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.
Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Суммарный ущерб оценивается в 2,9 млн евро.
Марин Ле Пен трижды баллотировалась в президенты Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, но проиграла Эммануэлю Макрону. На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%).