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Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Французский суд признал ее виновной в растрате денег Европарламента
Ведомости

Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN), приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Об этом заявляет французское издание Le Figaro.

Из четырех лет два ей назначено условно, остальные два года Ле Пен проведет под домашним арестом. Она также получила штраф в размере 100 000 евро, сообщает Reuters. Приговор также лишает ее права баллотироваться в президенты в 2027 г.

Парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Кроме нее виновными признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.

Обвинение утверждало, что фигуранты фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, направляя полученные средства на нужды партии. Суммарный ущерб оценивается в 2,9 млн евро.

В Кремле приговор лидеру фракции «Национальное объединение» назвали попранием демократических норм.

Судебный процесс длился с сентября 2024 г. Сама Ле Пен была не согласна с обвинением.

Марин Ле Пен трижды баллотировалась в президенты Франции: в 2012, 2017 и 2022 гг. В 2017 г. она прошла во второй тур выборов, но проиграла Эммануэлю Макрону. На выборах в Европарламент в мае 2024 г. партия Ле Пен получила больше всего голосов (23,31%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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