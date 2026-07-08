НАТО направит Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году
Страны НАТО намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита альянса.
Согласно заявлению участников саммита, выделяемые средства будут направлены на поставки военной техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Кроме того, страны альянса подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.
8 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед началом заседания лидеров стран НАТО в Анкаре заявил, что новое правительство страны не намерено поставлять вооружение Украине, но при этом сохранит гуманитарную поддержку Киева. Глава венгерского правительства подчеркнул, что об отказе от военной помощи Украине он говорил многократно.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев также сказал, что государство исчерпало возможности для дальнейшей передачи Украине военной помощи. По словам главы болгарского правительства, речь идет именно о поставках вооружений и боеприпасов, находившихся на складах болгарской армии. Премьер-министр также сообщил, что Болгария ранее предоставила Украине 13 пакетов военной помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта и ведут к эскалации, а любые грузы с вооружением являются для России законной военной целью. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву.