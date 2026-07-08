В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта и ведут к эскалации, а любые грузы с вооружением являются для России законной военной целью. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву.