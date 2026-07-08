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Мадьяр на саммите НАТО заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Киеву

Ведомости

Новое правительство Венгрии не намерено поставлять вооружение Украине, но при этом сохранит гуманитарную поддержку Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр перед началом заседания лидеров стран НАТО в Анкаре, передает Clash Report.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что об отказе от военной помощи Украине он говорил многократно.

Мадьяр ранее добился удаления из итогового документа первого дня саммита Евросоюза положения об ускоренном принятии Украины в ЕС. Венгрия настаивает на общих правилах для всех кандидатов в ЕС, включая Украину. Мадьяр не раз подчеркивал, что его правительство выступает против ускоренного приема Киева.

В апреле премьер-министр Венгрии заявил, что поддерживает решение не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана. Мадьяр также отметил готовность к прагматичному взаимодействию с Москвой.

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