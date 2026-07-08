Мадьяр на саммите НАТО заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Киеву

Мадьяр ранее добился удаления из итогового документа первого дня саммита Евросоюза положения об ускоренном принятии Украины в ЕС. Венгрия настаивает на общих правилах для всех кандидатов в ЕС, включая Украину. Мадьяр не раз подчеркивал, что его правительство выступает против ускоренного приема Киева.