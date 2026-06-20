Focus: решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита ЕС формулировки об ускоренном вступлении Украины в объединение. Об этом политик сообщил в соцсети X.
«В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии. Кроме того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», – написал Мадьяр. Немецкий журнал Focus со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что Будапешт ясно дал понять: Киев не может рассчитывать на привилегии, пока полностью не выполнит все условия для вступления в ЕС.
Итоговый пункт заявления теперь выглядит так: Европейский совет приветствует открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня и надеется на открытие других кластеров «в соответствии с подходом, основанным на заслугах» . Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал открыть все оставшиеся пять кластеров переговоров до конца председательства Кипра в ЕС. Он подчеркивал, что Украина заслуживает ускоренного членства, поскольку «заплатила за это больше, чем любая другая европейская страна».
15 июня страны ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой. Премьер Венгрии Петер Мадьяр неоднократно заявлял, что новое правительство выступает против ускоренного приема Украины, настаивая на применении общих критериев для всех кандидатов.
На этом же саммите лидеры ЕС приняли заявление, в котором признали конфликт на Украине «экзистенциальным вызовом» и призвали срочно перевооружиться к 2030 г., увеличив оборонные расходы примерно на 500 млрд евро.