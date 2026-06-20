Focus: решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева

«В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии. Кроме того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», – написал Мадьяр. Немецкий журнал Focus со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что Будапешт ясно дал понять: Киев не может рассчитывать на привилегии, пока полностью не выполнит все условия для вступления в ЕС.