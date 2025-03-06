Лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без участия Венгрии
6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза (ЕС), в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Об этом пишет Euractiv.
В связи с этим лидеры стран ЕС рассматривают два варианта решения этой проблемы: включение сноски о несогласии Будапешта, что потребует его одобрения, либо публикация отдельного заявления председателя Европейского союза, в котором Венгрия не будет упомянута.
Кроме того, саммит подтвердил намерение ЕС укреплять свою обороноспособность. В итоговом документе, опубликованном на сайте Европейского совета, отмечается, что российская сторона представляет экзистенциальную угрозу для ЕС. В связи с этим ЕС ускорит мобилизацию ресурсов для снижения стратегической зависимости и укрепления оборонной промышленности.
Среди ключевых мер – предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Важное внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.
Лидеры ЕС подчеркнули важность защиты всех границ организации, особенно на востоке, «с учетом угроз со стороны России и Белоруссии». Также была отмечена необходимость упрощения административных процедур и стимулирования частных инвестиций в оборонную сферу.
Ожидается, что к вопросам оборонной стратегии и финансирования ЕС вернется на следующих саммитах в марте и июне.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины».
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет втянута в гонку вооружений Запада.