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Лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без участия Венгрии

Ведомости

6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза (ЕС), в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Об этом пишет Euractiv.

В связи с этим лидеры стран ЕС рассматривают два варианта решения этой проблемы: включение сноски о несогласии Будапешта, что потребует его одобрения, либо публикация отдельного заявления председателя Европейского союза, в котором Венгрия не будет упомянута.

Кроме того, саммит подтвердил намерение ЕС укреплять свою обороноспособность. В итоговом документе, опубликованном на сайте Европейского совета, отмечается, что российская сторона представляет экзистенциальную угрозу для ЕС. В связи с этим ЕС ускорит мобилизацию ресурсов для снижения стратегической зависимости и укрепления оборонной промышленности.

Среди ключевых мер – предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Важное внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.

Лидеры ЕС подчеркнули важность защиты всех границ организации, особенно на востоке, «с учетом угроз со стороны России и Белоруссии». Также была отмечена необходимость упрощения административных процедур и стимулирования частных инвестиций в оборонную сферу.

Ожидается, что к вопросам оборонной стратегии и финансирования ЕС вернется на следующих саммитах в марте и июне.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». 

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет втянута в гонку вооружений Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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