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Песков: Россия не будет втянута в гонку вооружений Запада

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет втянута в гонку вооружений, предложенную Польшей. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Песков уверен, что российский президент Владимир Путин придумает, как этого не допустить. «Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и из Парижа такие конфронтационные, милитаристские заявления звучат», – сказал Песков.

Песков заявил, что Европа еще не перестроилась на «лад» мирных переговоров, который сейчас предлагается США и Россией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее. Его слова передавали «РИА Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

25 февраля Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором сказано, что «европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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