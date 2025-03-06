Песков: Россия не будет втянута в гонку вооружений Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет втянута в гонку вооружений, предложенную Польшей. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву.
Песков уверен, что российский президент Владимир Путин придумает, как этого не допустить. «Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и из Парижа такие конфронтационные, милитаристские заявления звучат», – сказал Песков.
Песков заявил, что Европа еще не перестроилась на «лад» мирных переговоров, который сейчас предлагается США и Россией.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее. Его слова передавали «РИА Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
25 февраля Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором сказано, что «европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции».