МИД РФ заявил о невозможности участия Европы в урегулировании кризиса на Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».