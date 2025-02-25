МИД РФ заявил о невозможности участия Европы в урегулировании кризиса на Украине

МИД РФ заявил о невозможности участия Европы в урегулировании кризиса на УкраинеПри этом США двигаются в правильном направлении для завершения конфликта
В Министерстве иностранных дел РФ заявили о невозможности участия Европы в переговорах об урегулировании украинского конфликта на фоне принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН и Советом Безопасности ООН резолюций по Украине. Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на его сайте.
«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», – сказано в сообщении.
24 февраля ГА ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. В этом году США не выступили соавтором документа.
За принятие резолюции проголосовали 93 страны, против – 18. Воздержались 65 государств. Не поддержали документ, в частности, Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др. Предложенный Киевом и ЕС документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.
Совет Безопасности (СБ) ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».
Документ не содержит осуждающих Москву и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность формулировок в связи с боевыми действиями. Проект поддержали 10 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН Россия, США и Китай. Пять стран проголосовали против.
«Таким образом, текст, хотя и носил несовершенный характер, являлся шагом в правильном направлении, отражающем стремление новой американской администрации внести вклад в урегулирование», – сказано в заявлении российского МИДа.