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МИД РФ заявил о невозможности участия Европы в урегулировании кризиса на Украине

При этом США двигаются в правильном направлении для завершения конфликта
Ведомости

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о невозможности участия Европы в переговорах об урегулировании украинского конфликта на фоне принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН и Советом Безопасности ООН резолюций по Украине. Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на его сайте.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», – сказано в сообщении.

24 февраля ГА ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. В этом году США не выступили соавтором документа.

За принятие резолюции проголосовали 93 страны, против – 18. Воздержались 65 государств. Не поддержали документ, в частности, Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др. Предложенный Киевом и ЕС документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.

Совет Безопасности (СБ) ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».

Документ не содержит осуждающих Москву и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность формулировок в связи с боевыми действиями. Проект поддержали 10 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН Россия, США и Китай. Пять стран проголосовали против.

«Таким образом, текст, хотя и носил несовершенный характер, являлся шагом в правильном направлении, отражающем стремление новой американской администрации внести вклад в урегулирование», – сказано в заявлении российского МИДа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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