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Болгария исчерпала возможности военной помощи Украине

Ведомости

Болгария исчерпала возможности для дальнейшей передачи Украине военной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре, передает Clash Report.

По словам главы болгарского правительства, речь идет именно о поставках вооружений и боеприпасов, находившихся на складах болгарской армии. Премьер-министр также сообщил, что Болгария ранее предоставила Украине 13 пакетов военной помощи.

В мае Радев говорил о необходимости изменения европейской политики в отношении конфликта на Украине и призвал страны ЕС активнее участвовать в мирном урегулировании. Радев также выступил за то, чтобы европейские государства взяли на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и не позволили другим сторонам перехватить дипломатическую инициативу.

3 июля премьер Болгарии заявил о готовности вновь наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. 19 июня Радев объявил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, Болгария выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетический сектор страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

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