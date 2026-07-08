Болгария исчерпала возможности военной помощи Украине

В мае Радев говорил о необходимости изменения европейской политики в отношении конфликта на Украине и призвал страны ЕС активнее участвовать в мирном урегулировании. Радев также выступил за то, чтобы европейские государства взяли на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и не позволили другим сторонам перехватить дипломатическую инициативу.