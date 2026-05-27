Премьер Болгарии призвал Европу пересмотреть подход к украинскому конфликту

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера, поскольку он является «известным лоббистом российских компаний».