Премьер Болгарии призвал Европу пересмотреть подход к украинскому конфликту
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения европейской политики в отношении конфликта на Украине и призвал страны ЕС активнее участвовать в мирном урегулировании. Об этом сообщил телеканал БНТ.
По словам Радева, его беспокоит стремление добиться военной победы над крупнейшей ядерной державой в условиях, когда современные системы вооружений, включая гиперзвуковое оружие, создают дополнительные риски для безопасности.
Радев также выступил за то, чтобы европейские государства взяли на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и не позволили другим сторонам перехватить дипломатическую инициативу.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.
9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера, поскольку он является «известным лоббистом российских компаний».
27 мая в прямом эфире телерадиовещателя Yle Стубб подтвердил готовность быть представителем Европы на переговорах с Россией по вопросу завершения конфликта на Украине.