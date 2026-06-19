Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Болгария высказала свое отношение к новому пакету санкций ЕС еще 17 июня. Об этом на брифинге заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова. По ее словам, София выступает против санкционных мер, которые связаны с энергетикой. Кроме того, она раскритиковала предложения о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так как они «не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны».