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Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Ведомости

Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Ограничения касались патриарха московского и всея Руси Кирилла и энергетического сектора страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, против чего выступила София. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, его цитирует Nova.bg.

«Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся. Местные лидеры меня очень хорошо знают. Они знают, что мои позиции всегда обоснованы и принимаются с уважением», – подчеркнул Радев.

По его словам, именно Алекперов вложил значительные ресурсы и усилия в то, чтобы у Болгарии был один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

«Мы не допустим введения санкций против Вагита Алекперова. Это означало бы выстрелить себе в ногу», – добавил Радев.

Болгария высказала свое отношение к новому пакету санкций ЕС еще 17 июня. Об этом на брифинге заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова. По ее словам, София выступает против санкционных мер, которые связаны с энергетикой. Кроме того, она раскритиковала предложения о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так как они «не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны».

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения могут затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалютные операции и впервые распространиться на сферу рыбного промысла.

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