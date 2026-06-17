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Болгария выступила против части 21-го пакета антироссийских санкций ЕС

Ведомости

Болгария не поддерживает отдельные положения готовящегося 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом на брифинге заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова.

По ее словам, София выступает против санкционных мер, которые наносят ущерб не только России, но и государствам – членам ЕС. «Мы не поддерживаем инициативы санкций, которые связаны с энергетикой, нам необходимо обеспечить энергетическую стабильность страны», – сказала она (цитата по ТАСС).

Кроме того, она раскритиковала предложения о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так как они «не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны».

Постпредство при ЕС: Россия примет ответные меры на новые санкции

Политика / Международные отношения

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения могут затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалютные операции и впервые распространиться на сферу рыбного промысла.

По данным Reuters, Евросоюз также рассматривает возможность введения санкций еще против 90 российских банков и 11 криптоплатформ из России и третьих стран. Кроме того, ограничения могут затронуть около 170 физических и юридических лиц.

Предыдущий 20-й пакет санкций ЕС был представлен 6 февраля. Одним из его ключевых элементов стали дополнительные ограничения в отношении перевозок российской нефти, включая санкции против 43 танкеров и запрет на оказание ряда услуг судам, задействованным в транспортировке энергоносителей.

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