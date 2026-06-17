Болгария выступила против части 21-го пакета антироссийских санкций ЕС

По ее словам, София выступает против санкционных мер, которые наносят ущерб не только России, но и государствам – членам ЕС. «Мы не поддерживаем инициативы санкций, которые связаны с энергетикой, нам необходимо обеспечить энергетическую стабильность страны», – сказала она (цитата по ТАСС).