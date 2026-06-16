Постпредство при ЕС: Россия примет ответные меры на новые санкции

Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с телеканалом RT.