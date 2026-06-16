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Постпредство при ЕС: Россия примет ответные меры на новые санкции

Ведомости

Россия примет ответные меры на расширение Европейским союзом (ЕС) персональных санкций против российских граждан. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ЕС, передает «РИА Новости».

«Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры», – заявили в российском постпредстве.

15 июня Совет Европейского союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией.

Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл – Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с телеканалом RT.

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