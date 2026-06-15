Каллас: участники спецоперации будут включены в черный список Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила поименно включить всех участников специальной военной операции на Украине в черный список ЕС. Это необходимо, чтобы запретить им въезд на территорию сообщества.
По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях. «Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия также предлагает запретить въезд в ЕС всем лицам, проходившим службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине.
13 мая источник ТАСС сообщал, что в Евросоюзе обсуждают возможность ограничить срок пребывания российских дипломатов на территории объединения пятью годами в 21-ом пакете санкций.