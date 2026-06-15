Каллас: участники спецоперации будут включены в черный список Евросоюза

По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях. «Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).