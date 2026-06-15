Евросоюз расширил санкционный список России и добавил более 80 новых лиц
Совет Европейского союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС.
Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл – Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив. Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с телеканалом RT.
15 июня глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила поименно включить всех участников специальной военной операции на Украине в черный список ЕС. Это необходимо, чтобы запретить им въезд на территорию сообщества. По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях.
9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия также предлагает запретить въезд в ЕС всем лицам, проходившим службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине.