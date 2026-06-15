Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NKNC57,3-2,72%CNY Бирж.10,668+0,6%IMOEX2 533,32+0,72%RTSI1 109,83+0,72%RGBI118,53+0,08%RGBITR784,16+0,2%
Главная / Политика /

Евросоюз расширил санкционный список России и добавил более 80 новых лиц

Ведомости

Совет Европейского союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС.

Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл – Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив. Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с телеканалом RT.

15 июня глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила поименно включить всех участников специальной военной операции на Украине в черный список ЕС. Это необходимо, чтобы запретить им въезд на территорию сообщества. По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях.

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия также предлагает запретить въезд в ЕС всем лицам, проходившим службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте