Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать новые модели ИИ Лондону
Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели ИИ британцам, пока они не пройдут тестирование в правительстве США. Об этом сообщило Politico со ссылкой на анонимный источник и высокопоставленного представителя американской администрации.
Запрос поступил от управления национального директора по кибербезопасности. По словам представителя администрации, Вашингтон хочет первым проверять новые модели и принимать меры для защиты американских систем до того, как разработки будут передаваться партнерам США.
Anthropic, по данным Politico, пока следует этому требованию. Компания не предоставила британскому Институту безопасности искусственного интеллекта (AISI) свою новую модель Claude Mythos 5.1, указав, что доступ к ней получили только отдельные американские организации. В Anthropic заявили, что координируют действия с правительством США для последующего расширения доступа.
Британский AISI был создан в 2023 г. и ранее регулярно получал доступ к передовым моделям еще до их публичного запуска. При этом глава института Генри де Зут сообщил, что AISI продолжает сотрудничать с ведущими разработчиками и, в частности, тестировал GPT-6 Astra от OpenAI до ее выхода.
Представитель британского правительства заявил Politico, что Лондон продолжит сотрудничать с США и другими партнерами в тестировании передовых моделей ИИ. В OpenAI и Белом доме на запрос издания о комментарии не ответили.
19 сентября президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной структуры – «сил искусственного интеллекта», которая будет заниматься вопросами развития ИИ и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии.