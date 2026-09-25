Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 070-2,8%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,81+0,05%
Главная / Политика /

Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать новые модели ИИ Лондону

Татьяна Мозолевская

Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели ИИ британцам, пока они не пройдут тестирование в правительстве США. Об этом сообщило Politico со ссылкой на анонимный источник и высокопоставленного представителя американской администрации.

Запрос поступил от управления национального директора по кибербезопасности. По словам представителя администрации, Вашингтон хочет первым проверять новые модели и принимать меры для защиты американских систем до того, как разработки будут передаваться партнерам США.

Anthropic, по данным Politico, пока следует этому требованию. Компания не предоставила британскому Институту безопасности искусственного интеллекта (AISI) свою новую модель Claude Mythos 5.1, указав, что доступ к ней получили только отдельные американские организации. В Anthropic заявили, что координируют действия с правительством США для последующего расширения доступа.

Трамп предложил переименовать ИИ в суперинтеллект

Политика / Международные новости

Британский AISI был создан в 2023 г. и ранее регулярно получал доступ к передовым моделям еще до их публичного запуска. При этом глава института Генри де Зут сообщил, что AISI продолжает сотрудничать с ведущими разработчиками и, в частности, тестировал GPT-6 Astra от OpenAI до ее выхода.

Представитель британского правительства заявил Politico, что Лондон продолжит сотрудничать с США и другими партнерами в тестировании передовых моделей ИИ. В OpenAI и Белом доме на запрос издания о комментарии не ответили.

19 сентября президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной структуры – «сил искусственного интеллекта», которая будет заниматься вопросами развития ИИ и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь