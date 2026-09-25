Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать новые модели ИИ Лондону

Британский AISI был создан в 2023 г. и ранее регулярно получал доступ к передовым моделям еще до их публичного запуска. При этом глава института Генри де Зут сообщил, что AISI продолжает сотрудничать с ведущими разработчиками и, в частности, тестировал GPT-6 Astra от OpenAI до ее выхода.