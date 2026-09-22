«Ростех» передал Минобороны комплексы «Зубр»
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Министерству обороны России новейшие системы поражения воздушных целей «Зубр». Об этом сообщили в госкорпорации.
Комплексы предназначены для защиты объектов на ближнем рубеже обороны. «Зубр» самостоятельно обнаруживает воздушные угрозы и передает целеуказания средствам поражения, сообщили в «Ростехе».
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что эффективность системы подтверждена боевым опытом и растущим числом уничтоженных целей. По его словам, после обнаружения угрозы «Зубр» формирует плотную огневую завесу.
18 сентября «Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Документ подписали авиаперевозчик, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Авиакапитал-сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). О том, что группа «Аэрофлот» заказала 90 новых самолетов МС-21, рассказал ранее президент России Владимир Путин. Глава государства назвал соглашение масштабным долгосрочным контрактом, который обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их партнеров.
15 сентября Оздоев сообщил о разработке и выпуске нового стрелкового комплекса для спортсменов и охотников. По его словам, комплекс включает винтовку и линейку мощных патронов, полностью произведенных российскими предприятиями. Оздоев отметил высокую точность нового оружия и уточнил, что оно способно поражать цели на значительных дистанциях, в том числе попасть «белке в глаз». Индустриальный директор также рассказал, что предприятия госкорпорации совершенствуют свою продукцию с учетом боевого опыта. Он подчеркнул, что новые разработки выпускаются не только для нужд армии, но и для гражданского применения.