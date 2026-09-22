«Ростех» передал Минобороны комплексы «Зубр»

15 сентября Оздоев сообщил о разработке и выпуске нового стрелкового комплекса для спортсменов и охотников. По его словам, комплекс включает винтовку и линейку мощных патронов, полностью произведенных российскими предприятиями. Оздоев отметил высокую точность нового оружия и уточнил, что оно способно поражать цели на значительных дистанциях, в том числе попасть «белке в глаз». Индустриальный директор также рассказал, что предприятия госкорпорации совершенствуют свою продукцию с учетом боевого опыта. Он подчеркнул, что новые разработки выпускаются не только для нужд армии, но и для гражданского применения.