«Аэрофлот» и «Ростех» подписали долгосрочный контракт на 90 самолетов МС-21
«Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Документ подписали авиаперевозчик, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Авиакапитал-сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
О том, что группа «Аэрофлот» заказала 90 новых самолетов МС-21, рассказал ранее президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал соглашение масштабным долгосрочным контрактом, который обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их партнеров.
По его словам, поставки самолетов в рамках соглашения должны выполняться в соответствии с установленным графиком. Российский лидер отдельно подчеркнул необходимость избежать задержек и срывов при реализации контракта.
9 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия в 2025 г. достигла основных показателей, установленных в сфере технологического суверенитета и лидерства. По его словам, значительные результаты достигнуты и в сертификации новой линейки авиалайнеров: две модели уже получили необходимые сертификаты летной годности, еще два борта – обновленный Superjet и МС-21 – завершают испытания.
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в кулуарах ВЭФ-2026 рассказал, что группа до конца 2032 г. должна получить 108 новых самолетов МС-21. По его словам, поставки первых восьми воздушных судов (ВС) планируются в IV квартале 2027 г., следующих 10 машин – в 2028 г. Александровский добавил, что обучение пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 г., до начала поставок. Пилоты уже отобраны, выбирали «лучших из самых лучших», добавил он.