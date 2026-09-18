«Аэрофлот» и «Ростех» подписали долгосрочный контракт на 90 самолетов МС-21

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в кулуарах ВЭФ-2026 рассказал, что группа до конца 2032 г. должна получить 108 новых самолетов МС-21. По его словам, поставки первых восьми воздушных судов (ВС) планируются в IV квартале 2027 г., следующих 10 машин – в 2028 г. Александровский добавил, что обучение пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 г., до начала поставок. Пилоты уже отобраны, выбирали «лучших из самых лучших», добавил он.