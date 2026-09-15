«Ростех» выпустил новый стрелковый комплекс, способный попасть «белке в глаз»

9 сентября в «Ростехе» сообщили о запуске первого промышленного маркетплейса. Проект был запущен в 2025 г., но с сентября этого года PCAT.ru масштабировали на все организации корпорации, выпускающие гражданскую продукцию. Маркетплейс объединяет более 180 предприятий и научных организаций, еженедельно портал посещают более 23 000 пользователей. Сейчас каталог портала включает более 1250 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. 60% заявок на продукцию и услуги поступает от корпораций и крупного бизнеса.