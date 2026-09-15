«Ростех» выпустил новый стрелковый комплекс, способный попасть «белке в глаз»
Российские предприятия разработали и выпустили новый стрелковый комплекс для спортсменов и охотников. Об этом «РИА Новости» заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
По его словам, комплекс включает винтовку и линейку мощных патронов, полностью произведенных российскими предприятиями. Оздоев отметил высокую точность нового оружия и уточнил, что оно способно поражать цели на значительных дистанциях, в том числе попасть «белке в глаз».
Индустриальный директор также рассказал, что предприятия госкорпорации совершенствуют свою продукцию с учетом боевого опыта. Он подчеркнул, что новые разработки выпускаются не только для нужд армии, но и для гражданского применения.
Новый комплекс предназначен прежде всего для спортивной стрельбы и охоты. При этом Оздоев допустил, что разработка может заинтересовать также представителей силовых структур и военнослужащих, отметив ее уровень по сравнению с зарубежными аналогами.
10 сентября в госкорпорации рассказали о планах поставить индийским авиакомпаниям 85 самолетов Ил-114-300 в рамках соглашения, заключенного на выставке «Иннопром. Индия». Авиаперевозчик Pinnacle Air намерен приобрести 50 самолетов, а Sleek Aviation – 35. Для второй компании также планируется создать учебный центр с полнопилотажным тренажером. Контракты стороны рассчитывают заключить до конца 2026 г. Поставки Ил-114-300 предполагается увязать с индийской программой UDAN по развитию региональных авиаперевозок.
9 сентября в «Ростехе» сообщили о запуске первого промышленного маркетплейса. Проект был запущен в 2025 г., но с сентября этого года PCAT.ru масштабировали на все организации корпорации, выпускающие гражданскую продукцию. Маркетплейс объединяет более 180 предприятий и научных организаций, еженедельно портал посещают более 23 000 пользователей. Сейчас каталог портала включает более 1250 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. 60% заявок на продукцию и услуги поступает от корпораций и крупного бизнеса.