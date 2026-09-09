«Ростех» запустил первый промышленный маркетплейс

Маркетплейс объединяет более 180 предприятий и научных организаций, еженедельно портал посещают более 23 000 пользователей. Сейчас каталог портала включает более 1250 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Согласно сообщению, 60% заявок на продукцию и услуги поступает от корпораций и крупного бизнеса.