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«Ростех» запустил первый промышленный маркетплейс

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России появился первый промышленный маркетплейс, площадку запустил «Ростех». Это следует из сообщения госкорпорации.

Сам проект был запущен в 2025 г., но с сентября этого года PCAT.ru масштабировали на все организации корпорации, выпускающие гражданскую продукцию. 

Маркетплейс объединяет более 180 предприятий и научных организаций, еженедельно портал посещают более 23 000 пользователей. Сейчас каталог портала включает более 1250 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Согласно сообщению, 60% заявок на продукцию и услуги поступает от корпораций и крупного бизнеса.

Корпорация планирует расширение PCAT.ru в регионах. Речь идет о соглашениях с субъектами для доступа местным предприятиям к федеральной кооперации. Сейчас такие соглашения заключили в Краснодарском крае, Тверской, Тульской и Рязанской областях.

В ноябре 2025 г. «Ростех» создал платформу для управления промышленными роботами – RMS (Robot Management System). Платформа обеспечивает управление через интерфейс «одного окна» роботами, контроллерами, датчиками, камерами и внешними IT-сервисами разных производителей. 

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