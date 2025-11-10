Газета
Главная / Технологии /

«Ростех» создал платформу для управления промышленными роботами

Ведомости

Компания «РТ-Техприемка», входящая в «Ростех», разработала единую цифровую систему RMS (Robot Management System) для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием различных производителей. Об этом сообщили в госкорпорации.

Платформа RMS обеспечивает управление через интерфейс «одного окна» роботами, контроллерами, датчиками, камерами и внешними IT-сервисами разных производителей. Система поддерживает интеграцию с модулями искусственного интеллекта и технологиями компьютерного зрения, что позволяет автоматизировать производственные процессы и сокращать время простоя линий.

Одним из ключевых преимуществ RMS является возможность получения аналитики в режиме реального времени. Система отслеживает загрузку оборудования, выявляет сбои и оценивает эффективность производственных циклов.

Разработчики пояснили, что интеграция новых роботов обычно требует значительных затрат и привязывает предприятия к программному обеспечению конкретных поставщиков.

«RMS поможет снизить эти ограничения, создавая единый центр управления для всего парка оборудования», – отметили в «РТ-Техприемке».

В настоящее время цифровая платформа проходит апробацию на одном из предприятий госкорпорации.

1 октября сообщалось, что «РТ-Техприемка» и компания «Завод роботов» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов по развитию отечественных решений в сфере промышленной робототехники.

