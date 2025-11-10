«Ростех» создал платформу для управления промышленными роботами

Платформа RMS обеспечивает управление через интерфейс «одного окна» роботами, контроллерами, датчиками, камерами и внешними IT-сервисами разных производителей. Система поддерживает интеграцию с модулями искусственного интеллекта и технологиями компьютерного зрения, что позволяет автоматизировать производственные процессы и сокращать время простоя линий.