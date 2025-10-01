Газета
«РТ-Техприемка» и «Завод роботов» объявили о начале сотрудничества

Ведомости

«РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» и «Завод роботов» объявили о начале сотрудничества. Оно будет направлено на реализацию проектов в сфере промышленной робототехники. Стороны уже заключили соответствующее соглашение, говорится в сообщении компаний.

Документ подписали генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин и основатель «Завода роботов» Андрей Гартунг.

Ожидается, что совместные проекты компаний будут содействовать росту кооперации при разработке и производстве роботов, а также достижению целевых показателей правительства РФ по плотности роботизации промышленных предприятий. 

Андрей Гартунг: «В роботах и станках никакого Запада уже нет и не будет»

Технологии / Интервью

Шорин рассказал, что взаимодействие с «Заводом роботов» позволит добиться синергетического эффекта в решении задач в области роботизации и укрепления технологического суверенитета страны.

Гартунг, в свою очередь, подчеркнул, что роботизация предприятий отечественной промышленности является залогом их инновационного и суверенного развития. Компании с государственным участием выполняют критически значимые для страны задачи, поэтому только применение российских роботов, работающих на отечественном программном обеспечении, может обеспечить безопасность данных производства и технологическое лидерство в целом, добавил он.

В интервью «Ведомостям» Гартунг рассказал, что сейчас «Завод роботов» серийно выпускает и промышленных роботов, и компоненты для них. Например, среди наиболее «ходовых» роботов – универсальные роботы-манипуляторы с грузоподъемностью до 120 кг и до 60 кг. В 2025 г. начали производить консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг, их уже показали в мае председателю правительства Михаилу Мишустину (в рамках выставки «Металлообработка-2025» в мае 2025 г.).

