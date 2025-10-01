«РТ-Техприемка» и «Завод роботов» объявили о начале сотрудничества

В интервью «Ведомостям» Гартунг рассказал, что сейчас «Завод роботов» серийно выпускает и промышленных роботов, и компоненты для них. Например, среди наиболее «ходовых» роботов – универсальные роботы-манипуляторы с грузоподъемностью до 120 кг и до 60 кг. В 2025 г. начали производить консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг, их уже показали в мае председателю правительства Михаилу Мишустину (в рамках выставки «Металлообработка-2025» в мае 2025 г.).