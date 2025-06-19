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Андрей Гартунг: «Если говорить про роботов или станки, то никакого Запада там уже нет и не будет»

Председатель совета директоров «Завода роботов» о запуске производства, мерах поддержки отрасли и планах по роботизации России
Ника Сизова
Председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг
Председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг / Пресс-служба ПАР «ЧКПЗ»

В 2022 г. российская промышленность столкнулась с вызовом: роботизация из перспективной идеи превратилась в насущную необходимость. Из-за ухода западных вендоров, роста стоимости труда и дефицита кадров предприятия стали вынуждены в короткие сроки модернизировать производства. Но если Китай производит роботов десятками тысяч в год, то в России это число значительно меньше.

В феврале 2024 г. Владимир Путин посетил еще не запущенный «Завод роботов», расположенный на территории Челябинского кузнечно-прессового завода. Этот визит, по сути, стал отправной точкой нового производства. О том, как появилось предприятие «Завод роботов», какие льготы нужны производителям робототехники и реально ли создать в России «темный» цех, в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг.

– ООО «Завод роботов» работает с 2024 г. Что производит предприятие?

– Параллельно с «Заводом роботов» я являюсь гендиректором Челябинского кузнечно-прессового завода (ПАО «ЧКПЗ», производит спецтехнику Hartung – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы и штампованные колесные диски. – «Ведомости»). Запрос на необходимую системную роботизацию возник именно там. Стоимость труда растет гораздо быстрее, чем стоимость роботов. В какой-то момент роботы даже подешевели из-за увеличения общемировых объемов производства робототехники и усиления глобальной конкуренции на этом рынке. Сейчас ситуация такая, что без автоматизированного производства просто невозможно конкурировать в целом ряде отраслей, например в производстве автокомпонентов, чем в том числе занимается ЧКПЗ.

Андрей Гартунг

председатель совета директоров «Завода роботов»
2001
основал ООО «Росмет», компанию по переработке лома черных металлов
2004
закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «менеджмент предприятия»
2005
генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», выдвиженец в Мосгордуму по списку Российской партии пенсионеров (РПП), а также в законодательное собрание Челябинской области – как кандидат от РПП
2024
присвоено звание почетного профессора ЮУрГУ
2024
основатель «Завода роботов»
2025
председатель совета директоров ООО «Завод роботов»

Те российские компании, что могли поставить нам роботов, как правило, выглядели как небольшие стартапы из 15–20 человек, которые зависят от поставок китайских роботов и запчастей к ним. В 2018 г. внутри ЧКПЗ начали формироваться команды разработки, проводились первые математические расчеты в сфере робототехники. Далее была создана инжиниринговая компания по разработке промышленных роботов и программного обеспечения (ПО) к ним, потом – произведены тестовые образцы. Затем в 2024 г. построили «Завод роботов».

Сейчас завод серийно выпускает и промышленных роботов, и компоненты для них. Например, среди наиболее «ходовых» роботов – универсальные роботы-манипуляторы с грузоподъемностью до 120 кг и до 60 кг. В 2025 г. начали производить консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг, их уже показали в мае председателю правительства Михаилу Мишустину (в рамках выставки «Металлообработка-2025» в мае 2025 г.).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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