Андрей Гартунг: «Если говорить про роботов или станки, то никакого Запада там уже нет и не будет»

«Если говорить про роботов или станки, то никакого Запада там уже нет и не будет»Председатель совета директоров «Завода роботов» о запуске производства, мерах поддержки отрасли и планах по роботизации России
В 2022 г. российская промышленность столкнулась с вызовом: роботизация из перспективной идеи превратилась в насущную необходимость. Из-за ухода западных вендоров, роста стоимости труда и дефицита кадров предприятия стали вынуждены в короткие сроки модернизировать производства. Но если Китай производит роботов десятками тысяч в год, то в России это число значительно меньше.
В феврале 2024 г. Владимир Путин посетил еще не запущенный «Завод роботов», расположенный на территории Челябинского кузнечно-прессового завода. Этот визит, по сути, стал отправной точкой нового производства. О том, как появилось предприятие «Завод роботов», какие льготы нужны производителям робототехники и реально ли создать в России «темный» цех, в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг.
– Параллельно с «Заводом роботов» я являюсь гендиректором Челябинского кузнечно-прессового завода (ПАО «ЧКПЗ», производит спецтехнику Hartung – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы и штампованные колесные диски. – «Ведомости»). Запрос на необходимую системную роботизацию возник именно там. Стоимость труда растет гораздо быстрее, чем стоимость роботов. В какой-то момент роботы даже подешевели из-за увеличения общемировых объемов производства робототехники и усиления глобальной конкуренции на этом рынке. Сейчас ситуация такая, что без автоматизированного производства просто невозможно конкурировать в целом ряде отраслей, например в производстве автокомпонентов, чем в том числе занимается ЧКПЗ.
Андрей Гартунг
Те российские компании, что могли поставить нам роботов, как правило, выглядели как небольшие стартапы из 15–20 человек, которые зависят от поставок китайских роботов и запчастей к ним. В 2018 г. внутри ЧКПЗ начали формироваться команды разработки, проводились первые математические расчеты в сфере робототехники. Далее была создана инжиниринговая компания по разработке промышленных роботов и программного обеспечения (ПО) к ним, потом – произведены тестовые образцы. Затем в 2024 г. построили «Завод роботов».
Сейчас завод серийно выпускает и промышленных роботов, и компоненты для них. Например, среди наиболее «ходовых» роботов – универсальные роботы-манипуляторы с грузоподъемностью до 120 кг и до 60 кг. В 2025 г. начали производить консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг, их уже показали в мае председателю правительства Михаилу Мишустину (в рамках выставки «Металлообработка-2025» в мае 2025 г.).