Андрей Гартунг: «Если говорить про роботов или станки, то никакого Запада там уже нет и не будет»

– Параллельно с «Заводом роботов» я являюсь гендиректором Челябинского кузнечно-прессового завода (ПАО «ЧКПЗ», производит спецтехнику Hartung – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы и штампованные колесные диски. – «Ведомости»). Запрос на необходимую системную роботизацию возник именно там. Стоимость труда растет гораздо быстрее, чем стоимость роботов. В какой-то момент роботы даже подешевели из-за увеличения общемировых объемов производства робототехники и усиления глобальной конкуренции на этом рынке. Сейчас ситуация такая, что без автоматизированного производства просто невозможно конкурировать в целом ряде отраслей, например в производстве автокомпонентов, чем в том числе занимается ЧКПЗ.